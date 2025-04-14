القادسية الكويتي يلاقي دهوك العراقي في نهائي «الخليجية»



يستضيف ملعب دهوك الدولي بإقليم كردستان العراق، المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية 2024-2025 التي ستجمع دهوك العراقي والقادسية الكويتي بعدما انتهت مباراة الذهاب التي استضافها إستاد محمد الحمد بنادي القادسية الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي. تعتبر بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم من البطولات الهامة في منطقة الخليج العربي، وقد انطلقت في عام 1982 وتوقفت عدة مرات قبل أن تعود بحلتها الجديدة تحت مسمى «دوري أبطال الخليج».

يبحث القادسية الكويتي عن اللقب الثالث حتى يدخل السجل الذهبي للبطولة بجانب الأندية السعودية التي تتصدر القائمة في مقدمتها الشباب السعودي بأربع مرات والاتفاق والأهلي بثلاث ألقاب لكل منهما، بينما حقق الشباب الإماراتي قبل أن يتم دمجه آخر ألقاب البطولة عام 2011 بالفوز على شباب الأهلي الإماراتي بمجموع اللقاءين، وهناك لقب إماراتي لكل من العين والجزيرة والوصل.

وتعتبر مواجهات الأندية الكويتية والعراقية في مختلف البطولات والمسابقات الرياضية، وخاصة في كرة القدم، ذات طابع خاص وتاريخي، يشوبه التنافس الشديد والإثارة التي تجذب الجماهير في كلا البلدين، هذا التنافس يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين، ولكنه يتحول داخل المستطيل الأخضر إلى صراع رياضي محموم.

تعود جذور هذه المواجهات إلى عقود طويلة، حيث شهدت بطولات الخليج العربي وكأس الأندية الآسيوية والبطولات العربية المختلفة العديد من اللقاءات التي لا تُنسى بين أندية البلدين، ففي فترة السبعينيات والثمانينيات، كان التنافس بين الكرة الكويتية والعراقية على أشده على مستوى المنتخبات والأندية، حيث سيطر المنتخبان على لقب كأس الخليج في تلك الحقبة وتتميز أغلب المواجهات بين الأندية الكويتية والعراقية بالندية والإثارة، حيث يسعى كل فريق لإثبات جدارته وتحقيق الفوز على منافس قوي وعريق.