كورينثيانز وبرشلونة وإنجليزيا وكافوي أبطال «كأس مينا دبي» لكرة القدم



فاز فريق كورينثيانز البرازيلي «تحت 15 عاماً»، وكافوي سيلتيك الزامبي «تحت 16 و14 عاماً»، وأكاديمية برشلونة دبي «تحت 13 عاماً»، وإنجليزيا الأردني «تحت 12 عاماً»، بألقاب بطولة كأس مينا دبي لكرة القدم للناشئين التي نظمتها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 800 لاعب مثلوا 44 فريقاً من 12 دولة من 6 قارات، وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للجولف والرماية.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من النجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام لاعب مانشستر يونايتد

وويستهام يونايتد السابق وسفير البطولة، وعادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، ولوكاس بيمينتا مدافع فريق الوحدة الإماراتي، وسط حضور جماهيري كبير من عائلات ومشجعي الفرق المشاركة.

وحصل فريق كافوي سيلتيك من زامبيا على كأس البطولة في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه بنتيجة 2 – 0 على فريق الجزيرة الإماراتي الذي حل وصيفاً وحصل فريق النصر الإماراتي على المركز الثالث، وتوج اللاعب إيمرسون مولينغا من فريق كافوي سيلتيك بجائزة أفضل لاعب، كما تقاسم جائزة هداف البطولة مع زميله كاليب موسوندا بـ4 أهداف، أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى شيبو سيويوي، من ذات الفريق.

وفي فئة تحت 15 سنة فاز فريق كورينثيانز من البرازيل بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق القادسية السعودي «1» بنتيجة 1 – 0، ليحصل القادسية على المركز الثاني، وحل فريق كولومبوس كرو من الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثالث، وحصل اللاعب ميغيل سيلفا من فريق كورينثيانز على جائزة أفضل لاعب، فيما نال إبراهيم محمد من فريق القادسية «1» لقب هداف البطولة، أما جائزة أفضل حارس مرمى، فقد ذهبت إلى سيدومير ستيفانوفيتش من فريق كولمبوس كرو.

وفي فئة تحت 14 سنة فاز فريق كافوي سيلتيك بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق كروسايدرز الأيرلندي الشمالي بنتيجة 1 – 0، ليحصل الأخير على المركز الثاني، وحل فريق القادسية السعودي في المركز الثالث، وحصل اللاعب مايكل مولوهولاند من فريق كروسايدرز على جائزة أفضل لاعب، كما تمكن من تسجيل 9 أهداف لينال أيضاً لقب هداف البطولة. بينما فاز اللاعب مابالو سامبا من فريق كافوي سيلتيك أفضل حارس مرمى.

وفي فئة تحت 13 سنة فاز فريق أكاديمية برشلونة بدبي بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق الجزيرة الإماراتي، الذي حصل على المركز الثاني، في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 4 – 3، وحل فريق ملبورن الأسترالي في المركز الثالث، وحصل اللاعب إدن سيليستين من فريق أكاديمية برشلونة على جائزة أفضل لاعب والهداف بـ13 هدفاً، بينما توج زميله آدم الخطيب الخالدي بلقب أفضل حارس مرمى.

وفاز فريق إنجليزيا الأردني بلقب فئة تحت 12 سنة بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي الإنجليزي بنتيجة 1 – 0، وحصل الأخير على المركز الثاني، فيما نال فريق فرسان هسبانيا المركز الثالث، ونال اللاعب مورغان تافاريس من فريق نورويتش سيتي جائزة أفضل لاعب في البطولة، أما لقب هداف البطولة في هذه الفئة، فكان من نصيب عبدولي دراميه من فريق إنجليزيا الأردني، الذي أحرز 9 أهداف، كما حصل اللاعب توماس تشستنَت من أكاديمية رينجرز لكرة القدم على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

شارك في البطولة أكثر من 800 لاعب من 5 فئات عمرية من 12 إلى 16 سنة من 6 قارات مختلفة مثلوا 44 فريقاً من بينهم 22 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والأمريكتين الشمالية والجنوبية تنافسوا أمام 22 فريقاً من الأكاديميات الحكومية والخاصة في الدولة.