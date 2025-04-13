أغلى مباراة في التاريخ.. 34,000 درهم تذكرة حضورها

موسى علي

حتى نهائي كأس العالم أو نهائي دوري أبطال أوروبا لا يقتربان من تكلفة مشاهدة نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والمقرر إقامته يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، رغم أن هوية الفرق المتأهلة لم تُعرف بعد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، التذاكر المتوفرة للمباراة نادرة جداً، وأرخصها يبدأ من 600 يورو، بينما تذاكر المدرجات التي نفدت بالكامل تُباع الآن عبر سوق إعادة البيع الرسمي بأسعار تتراوح بين 6000 و8000 يورو، هذه أرقام قياسية لمباراة واحدة، خصوصاً عند مقارنتها بتذاكر نهائي كأس العالم 2022 في قطر، التي تراوحت بين 207 و1600 يورو، بينما كانت تذاكر المباراة الافتتاحية تتراوح بين 55 و620 يورو، حتى أغلى نهائي لدوري أبطال أوروبا، والمقرر هذا العام في ميونيخ، تتراوح أسعار تذاكره بين 70 يورو للأرخص و960 يورو للأغلى.

ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد ليس صغيراً، إذ يتسع لحوالي 82,500 متفرج، لكن العبرة ليست في السعة، بل في هوية من يخوض اللقاء ومن على استعداد لدفع هذا الثمن، فعلى سبيل المثال، مباراة ودية قبل الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة أُقيمت في "نيويورك كوليسيوم" حُددت أسعار تذاكرها بين 200 و4000 يورو، رغم أنها مجرد مواجهة صيفية، السبب أن المنظمون يعرفون تماماً الجمهور المستهدف.

يُعرف عن متابعة الرياضة في الولايات المتحدة أنها مرتفعة التكلفة عموماً، ومع ذلك، فإن أسعار تذاكر فعاليات كبرى في ميتلايف مثل حفلات شاكيرا وبيونسيه، والتي تُقام قبل انطلاق موسم كرة القدم، تتراوح بين 50 و450 يورو، لكن لا شيء يضاهي كرة القدم في شعبيتها أو في أسعار تذاكرها.

حتى بالمقارنة مع مباريات "الديربي" المحلية في كرة القدم الأمريكية، لا تصل الأمور إلى هذا الحد، ففريقي نيويورك جيتس ونيويورك جاينتس، اللذَين يتقاسمان ملعب ميتلايف، ويُعدان من أغلى الفرق في الدوري الأمريكي (في المرتبتَين الرابعة والسابعة من حيث القيمة السوقية)، يلتقيان مرة واحدة كل أربع سنوات فقط، وبالرغم من ذلك، لم تتجاوز أسعار التذاكر في آخر مواجهة بينهما في أكتوبر 2023 حاجز 200 يور، ورغم ضعف أدائهما في الدوري، وتراجع الحماس الجماهيري، إلا أن أسعار التذاكر لم ترتفع بشكل كبير، وهو ما يختلف كلياً عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

الأغلى على الإطلاق

ربما تكون البطولة الجديدة، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال شهري يونيو ويوليو، الأغلى في تاريخ البطولات الكروية، فمنذ انطلاقتها، تشهد الولايات المتحدة طفرة كبيرة في الإقبال على كرة القدم، وتُباع تذاكر المباريات بأسعار تضاهي، بل تتجاوز أحياناً، أسعار تذاكر كبرى مواجهات دوري السلة الأمريكي للمحترفين، ودوري الهوكي الوطني، وحتى دوري كرة القدم الأمريكية.

وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يشارك مع إنتر ميامي في البطولة، ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الإقبال، لا سيما مع القرب الجغرافي من دولتي البرازيل والأرجنتين، ما يُبشر بحضور جماهيري ضخم في معظم المباريات، وبالفعل، ارتفعت أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تبدأ تذاكر المباراة الافتتاحية في 14 يونيو، التي يظهر فيها ميسي بقميص ميامي، من 200 يورو وتصل حتى 1000 يورو.

طلب كبير على تذاكر ريال مدريد

أما عن ريال مدريد، فأسعاره تُعبّر عن الطلب الكبير: مباراته ضد الهلال في 18 يونيو على ملعب هارد روك بميامي نُفدت بالكامل، وفي السوق الرسمي لإعادة البيع تبدأ الأسعار من 450 يورو للشخصين، و650 يورو إذا كان الحجز لفرد واحد فقط.

وفي مباراة الفريق أمام باتشوكا، التي ستُقام على ملعب "بنك أوف أمريكا" في شارلوت، تتراوح أسعار التذاكر بين 125 و500 يورو، بينما تتراوح أسعار مواجهته أمام سالزبورغ في فيلادلفيا على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بين 150 و175 يورو.

حتى أتلتيكو مدريد ليس بعيداً عن المشهد، فمباراته أمام باريس سان جيرمان في 15 يونيو على ملعب "روز بول" في باسادينا لا تزال تُعرض فيها بعض التذاكر بأسعار تبدأ من 90 يورو، لكن الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ في مباراته التالية ضد سياتل ساوندرز في 19 يونيو على ملعب "لومن فيلد" في سياتل، حيث تتراوح التذاكر بين 130 و550 يورو. وتُختتم سلسلة مبارياته بلقاء بوتافوغو مجددًا على ملعب "روز بول"، بتذاكر تبدأ من 50 يورو فقط.

بيع تذاكر مباريات بوكا جونيورز في لحظات

ورغم أن هذه الأرقام قد تمر مرور الكرام في أوروبا، حيث تبقى بطولات مثل دوري أبطال أوروبا قادرة على منافسة أعلى المستويات في العالم، إلا أن الصورة مختلفة في أمريكا الجنوبية، ويكفي أن نعرف أن نادي بوكا جونيورز باع حصته الكاملة من التذاكر المخصصة لمبارياته الثلاث الأولى في لحظات، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بالبطولة، ويؤكد في الوقت نفسه مدى القوة الشرائية التي تتمتع بها سوق كرة القدم في الولايات المتحدة.

كل هذه الأرقام تعكس حمى التذاكر التي تضرب الملاعب الأمريكية، لكن يبقى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية حدثاً فريداً يجذب اهتماماً عالمياً، خصوصاً إذا نجح فريق أمريكي في بلوغ النهائي حينها ستكون الأسعار مرشحة لتحطيم أرقام قياسية جديدة.