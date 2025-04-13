مواجهات قوية في نصف نهائي دورة الألعاب الجامعية في أبوظبي



تأهل 12 فريقاً إلى الدور نصف النهائي ضمن الأدوار النهائية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، وذلك في ختام 24 مباراة جاءت حافلة بالندية والإثارة وأقيمت في الدور ربع النهائي، ضمن الحدث الرياضي الرسمي والأكبر للجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تنظمه شركة أبوظبي للترفيه «ADEC»، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سلوشنز+ ومجموعة إم بي إم إي.

وتنطلق مباريات نصف النهائي من غداً الأثنين، على مدار 3 أيام، فيلتقي في كرة القدم للطلاب الجامعة الأميركية في الإمارات مع الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة مع جامعة العين، وفي كرة القدم للطالبات تلتقي الجامعة الأميركية في الشارقة مع الجامعة الأميركية في دبي، وجامعة نيويورك مع الكلية التقنية للطالبات أبوظبي، وفي كرة السلة للطلاب، تلقي الجامعة الأميركية في دبي مع الجامعة الكندية في دبي، وجامعة روشستر مع جامعة الشارقة، وفي كرة السلة للطالبات، تلتقي جامعة أبوظبي مع الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في دبي مع جامعة الشارقة.

وفي كرة الطائرة للطلاب، تلتقي الجامعة الأميركية في دبي مع جامعة دبي، وكلية التقنية العليا في دبي مع جامعة الشارقة، وفي كرة الطائرة للطالبات، تلتقي جامعة روتشستر للتكنولوجيا مع الجامعة الأميركية في دبي، وجامعة نيويورك مع جامعة الشارقة.

وأقيمت مباريات الدور ربع النهائي وسط حضور جماهيري وأجواء تنافسية بين المواهب الشابة التي تقدمها هذه الدورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت نتائج الدور ربع النهائي، في كرة القدم للطلاب، فوز الجامعة الأميركية في الإمارات على جامعة الإمارات 2-1، والجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة دبي 4-1، وجامعة الشارقة على جامعة روتشستر للتكنولوجيا 8-1، وجامعة العين على الجامعة الأميركية في دبي 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وفي كرة القدم للطالبات، فوز الجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة زايد 3-1، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة هيريوت وات 4-0، وجامعة نيويورك على جامعة الإمارات 5-4، وجامعة الكلية التقنية العليا أبوظبي على جامعة ميدلسكس 4-2.

وفي كرة السلة للطلاب، حققت الجامعة الأميركية في دبي الفوز على جامعة زايد 55-17، والجامعة الكندية في دبي على جامعة ولونغونغ 84-35، وجامعة نيويورك على جامعة روتشستر للتكنولوجيا 43-36، وجامعة الشارقة على جامعة أبوظبي 68-29.

وفي كرة السلة للطالبات، فازت جامعة أبوظبي على جامعة نيويورك 33-11، والجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة الإمارات 18-14، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة خليفة 77-8، وجامعة الشارقة على جامعة ميدلسكس 53-36.

وفي كرة الطائرة للطلاب انتهت جميع المباريات بذات النتيجة شوطين دون مقابل، بفوز الجامعة الأميركية في دبي على الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة دبي على جامعة السوربون، وكلية التقنية العليا على جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة على جامعة نيويورك.

وفي كرة الطائرة للطالبات، فازت جامعة روتشستر على جامعة الإمارات 2-0، والجامعة الأميركية في دبي على جامعة أبوظبي 2-0، وجامعة نيويورك على جامعة أميتي 2-0، وجامعة الشارقة على جامعة خليفة 2-0.

وعبر الطلاب والطالبات المشاركون عن تطلعاتهم بمواصلة تقديم أقوى أداء مع وصول المنافسات إلى الدور نصف النهائي، والاقتراب من موعد المباريات الختامية التي ستقام في نادي الجزيرة في أبوظبي يومي 19 و20 أبريل الجاري.

وتشهد النسخة الأولى من الدورة مشاركة 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة، والذين تنافسوا على مدار الفترة الماضية في التصفيات التي أقيمت في مختلف مواقع دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل بلوغ الأدوار النهائية.