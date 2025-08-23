الظفرة في اختبار صعب أمام قوة الوصل

أبوظبي، دبي - محمد صادق وأحمد عيسى

يسعى الوصل إلى مواصلة انطلاقته القوية في دوري المحترفين، عندما يحل ضيفاً على الظفرة، في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد حمدان بن زايد، ونجح الوصل في الفوز في الجولة الأولى على بني ياس 2 - 0 بعد عرض قوي أكد استعداد «فهود زعبيل» للمنافسة على اللقب.

ويطمح الظفرة لتعويض خسارته الأولى من شباب الأهلي، لكن مهمته لن تكون سهلة، حيث يخوض اختباراً صعباً في مواجهة قوة الوصل المدجج بالنجوم.

وقد تشهد تشكيلة الظفرة الظهور الأول لمهاجمه المغربي الجديد القادم من الرائد السعودي، كريم البركاوي، في جزء من المباراة بعد غيابه عن الجولة الأولى لعدم الجاهزية الكاملة.

وشدد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة على صعوبة المواجهة؛ كونها أمام فريق قوي أحرز اللقب في الموسم قبل الماضي، مؤكداً أن الظفرة يتطور بدنياً، لكن الفريق لم يصل للجاهزية الكاملة، حتى الآن، لافتاً - في الوقت نفسه - إلى أن الفريق بدأ في الحصول على خدمات بعض العناصر بجاهزيتهم التدريجية.

وأبدى بيتروفيتش عدم رضاه عن الـ20 دقيقة الأولى في المباراة السابقة، وأنه على الرغم من ذلك، قدم الفريق أداء جيداً بشكل عام أمام حامل اللقب.

مشيراً إلى أن الوصل يمتلك العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة والحركة في جميع المراكز، وأن فريقه مطالب بإغلاق المساحات أمام المنافس جيداً.

وأكمل الوصل جاهزيته للقاء بروح معنوية عالية، وسط اهتمام كبير من إدارة النادي التي حرصت على الحضور المستمر في التدريبات لدعم اللاعبين معنوياً.

حيث تابع محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الإدارة، التدريب الختامي لـ«الإمبراطور» على ملعب زعبيل قبل مغادرة بعثة الفريق إلى الظفرة، وخاطب الجهاز الفني واللاعبين من داخل الملعب في أول لقاء مشترك بعد تكليفه بالمنصب.

من جانبه، أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن الفوز في جولة الافتتاح على بني ياس، شكل دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة تقديم مستويات قوية في الجولات المقبلة، بداية من مباراة الظفرة، اليوم.

وأضاف: نحن في حالة معنوية جيدة، وانتصارنا السابق منحنا حافزاً إضافياً في بطولة الدوري لتقديم المزيد من العطاء، ندرك أننا مقبلون على مباراة صعبة أمام الظفرة، لكننا مستعدون للقاء وثقتنا كبيرة في اللاعبين لبذل أقصى جهد وتقديم مستوى يرضي الطموحات والخروج بنتيجة إيجابية.

وشدد كاسترو على أهمية اللعب بحذر في لقاء اليوم، مشيراً إلى أن الظفرة يعتمد على أسلوب هجومي بوجود عدد كبير من لاعبيه في الوسط والهجوم، وقال: أسلوب المنافس يفرض علينا التركيز والتعامل بجدية مع كل الهجمات، عموماً نحن متحمسون وجاهزون للمباراة، وهدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث.