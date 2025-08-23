دبا يستضيف العين في مباراة الأخطاء الممنوعة

دبا، العين - محمد فضل وطلحة عبدالله

يحل فريق العين ضيفاً على دبا الفجيرة، وذلك على أرضية ملعب الفجيرة «تحفة النواخذة» في مباراة مهمة لكل فريق، ويدخلها مدرب دبا، البرتغالي برونو بيريرا، بهدف تعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام الشارقة، بعد أن أبلى اللاعبون بلاء حسناً خلال الشوط الأول، لكن النتيجة انتهت بالخسارة 3 - 1.

وسيخوض الجهاز الفني مباراة اليوم بالأسماء ذاتها التي ظهرت في المباراة الافتتاحية بقيادة الأردني محمود المرضي، صاحب هدف دبا الوحيد في الشارقة، إلى جانب العراقي مهند علي ميمو، الذي يبحث عن تسجيل أول أهدافه بشعار النواخذة.

بدوره، حذر المدرب بيريرا لاعبي دبا من خطورة فريق العين، الفريق الضيف، داعياً إلى ضرورة البعد عن الأخطاء، وقال: «أعتقد أن الجهاز الفني قام بمعالجة الهفوات التي وقع فيها اللاعبون أمام الشارقة، وحضرنا اللاعبين أنفسهم بشكل جيد للمباراة.

وقام الجهاز الفني بدراسة نقاط قوة وضعف العين»، وتابع: «لاعبو «النواخذة» في أقصى درجات التركيز والجاهزية للمباراة ونسعى إلى تعويض نقاط مباراة الشارقة»، داعياً جمهور النادي إلى ضرورة الوجود بغزارة خلال مباراة اليوم، وذلك من أجل الحصول على نتيجة إيجابية.

من جهته، وبعد فوزه في مباراة الجولة الافتتاحية على أرضه، يتطلع العين لمتابعة نتائجه الإيجابية خارج قواعده، والمضي قدماً في الطريق لاستعادة قوته والتأكيد على عزمه المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم، وفيما يكتنف الغموض عودة الثنائي رامي ربيعة، وسفيان رحيمي، اللذين غابا عن المباراة السابقة بداعي الإصابة، فينتظر أن يدفع المدرب فلاديمير إيفيتش بعناصر تشكيلته السابقة ذاتها.

وأكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن الفريق يدخل أول لقاء له خارج أرضه بطموح كبير، لمواصلة النتائج الإيجابية وتحسين الأداء.

موضحاً أن مهمتهم لن تكون سهلة أمام فريق جيد، وصعد إلى دوري المحترفين أخيراً، لكنه ظهر بمستوى متوازن في الجولة الأولى، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل، مشدداً على أهمية التركيز الكامل منذ البداية، وحتى نهاية المواجهة.

وحول إمكانية عودة رامي ربيعة وسفيان رحيمي، في لقاء اليوم، قال: «أعضاء الطاقم الطبي يعملون بصورة احترافية لعودة جميع اللاعبين المصابين، وسنرى خلال اليومين القادمين مدى جاهزيتهم لاتخاذ القرار الخاص بمشاركتهم.

ويجب علينا أن نقدم أداء أفضل في كل مباراة، وأن نعرف ما الذي نريده وأطالب اللاعبين بالتركيز في كل ثانية من اللقاء، لأن المباراة تبدأ بالنسبة لنا قبل صافرة الحكم بوقت طويل، ونحن نعمل يومياً على تزويدهم بالمعلومات والأفكار اللازمة، وأثق بأنهم سيجدون حلولاً مختلفة داخل أرض الملعب».