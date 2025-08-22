الجزيرة ينتزع فوزاً مستحقاً على حساب الشارقة في الدوري الإماراتي

حقق الجزيرة فوزاً مستحقاً وثميناً على حساب مضيفه الشارقة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة حماسية قوية، تفوق خلالها "فخر أبوظبي" الذي حقق فوزه الأول وصالح جماهيره بعد خسارته في جولة الافتتاح أمام خورفكان، مقدماً مستوى جيداً طوال شوطي اللعب مكنه من معانقة الفوز وإلحاق الخسارة بالشارقة. ويدين الجزيرة بالفضل للاعبه مامادو كوليبالي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، ليضع أول 3 نقاط في رصيده متساوياً مع الشارقة.

بدأت المواجهة مثيرة بين الطرفين، نال فيها الجزيرة الأفضلية خلال الشوط الأول على مضيفه في السيطرة بعد أن شن هجوماً مكثفاً على مرماه عن طريق الجبهة اليسرى بواسطة ريتشارد أكونور وإبراهيم عادل، ولاحت له عدة فرص لم يستثمرها بشكل جيد، بينما نجح الشارقة في الشق الدفاعي ولعب بتماسك واعتمد على الهجمات المرتدة، وكانت أبرزها تسديدة بيريرا التي مرت جوار القائم الأيسر في ختام أحداث الشوط الأول.

وعاد الشارقة أفضل تنظيماً في الحصة الثانية، ونجح في مقاسمة الجزيرة السيطرة على الكرة وسط هجمات متبادلة لم تخلُ من الخطورة، منها رأسية عثمان كامارا مهاجم الشارقة، وتسديدة إبراهيم عادل جناح الجزيرة التي تألق حارس المرمى خالد توحيد في إبعادها بصعوبة. وترجم الجزيرة جهوده بإحراز هدف التفوق في الدقيقة 66 بتسديدة مامادو كوليبالي، الذي زاد من حماس اللقاء مع تفوق الجزيرة الذي واصل هجومه، واجتهاد الشارقة لتعديل النتيجة دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.