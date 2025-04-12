تسريبات قمصان الأندية في الموسم الجديد

تسعى الأندية العالمية دائما للكتمان وإبقاء تصاميم قمصانها للموسم الجديد سرية للإعلان عنها رسمياً في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الموسم كما جرت العادة، إلا أن تسريباً كشف الشكل الجديد لقمصان الأندية الكبرى في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «ماركا»، كشف موقع «Footy Headlines» عن أولى الصور غير الرسمية حتى الآن لقمصان بعض الفرق، وأبرزها تغييرات في قمصان مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

القميص المسرب لمانشستر سيتي تميز بدرجات الأزرق الهادئة مع لمسة تصميمية ديناميكية على الجهة الأمامية، تجمع بين الحداثة والبساطة، مع احتفاظه بعناصر الهوية البصرية للنادي.

القميص الجديد لريال مدريد يظهر باللون الأبيض المعتاد مع خطين باللون الأسود على الأكتاف وذهبي في الوسط وأكمام بيضاء، أما قميص تشيلسي فجاء أزرقاً قاتماً بنقوش دقيقة لا تعد قفزة أو تغييراً كبيراً عن قميص الموسم الماضي.

ويرتدي برشلونة كالعادة القميص المستوحى من شعار النادي ذي اللونين الأحمر والأزرق بتموجات فيما بينهما، مع أكمام زرقاء.