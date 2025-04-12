حسن سهيل: استقالة شركة النصر للكرة لم تكن في وقتها

أكد الدكتور حسن سهيل، لاعب النصر وعضو مجلس إدارة شركة الكرة سابقاً، أن «العميد» يحتاج إلى تشكيل مجلس إدارة للشركة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة أن يكون جميع الأعضاء الجدد فاعلين وألا ينحصر مركز القرار بين رئيس الشركة ونائبه، وقال لـ«البيان»: «نفتقد في النصر الاستقرار الإداري، والاستقالة التي قدمها مجلس الإدارة الحالي لم تكن في وقتها، كان يتوجب اتخاذ هذه الخطوة في وقت لاحق، لا أعرف كيف تسير الأمور الآن؟ لذا أتمنى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد في أقرب وقت ممكن لإعادة ترتيب البيت، ويجب أن تكون الإدارة الجديدة على دراية وخبرة كافية بإدارة شؤون الكرة ليس مجرد أسماء».

وأضاف: «بعد تشكيل الشركة، يجب أن يتم تكليف كل عضو بمهمة محددة، لأن الخطأ الذي نقع فيه دائماً، هو انحصار القرار بين الرئيس ونائبه فيما لا يكون أي دور مهم لباقي الأعضاء، هذه التجربة عشتها عندما كنت عضواً سابقاً في مجلس إدارة الشركة في وقت سابق».

وتابع: «يجب أن يكون جميع الأعضاء فاعلين، وليس مجرد تكملة عدد، ويجب أن يعرض كل عضو إنجازاته في تقرير شهري، ومنح كافة الصلاحيات التي تساعده في القيام بمهمته، ويكون له هدف محدد».

نظام

وأوضح سهيل ضرورة تغيير نظام الإدارة الرياضية الحالي وتطبيقه بشكل صحيح، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يخص النصر فقط بل جميع الأندية، لافتاً إلى أن نظام الانتخابات أفضل طريقة لتشكيل أعضاء مجلس الإدارة لأن نظام التعيين الذي يرتكز على المحاباة والعلاقات أثبت فشله في العديد من الأندية، وقال: «يجب أن يضع مجلس دبي الرياضي نظاماً جديداً يعتمد على الانتخابات، ويتم التصويت على اختيار مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الشرف والجماهير، ويجب أن يأتي كل عضو بفريق عمل محترف معه لأن العمل الرياضي يحتاج إلى جهد كبير وتفرغ».

وأضاف: «يجب أن نطور الفكر الإداري عندنا ونحاكي التجارب الناجحة، وأكد أن: النصر أول نادٍ طبق الاحتراف ونظام العقود، وهو قادر أن يطبق الاحتراف على مستوى الإدارة».

تطوير

وشدد حسن سهيل أن تطوير كرة الإمارات يبدأ من تطوير إدارات الأندية في الوقت الذي أصبحت فيه كرة القدم أكبر من مجرد لعبة، وتحتاج إلى تفرغ لإدارتها وليس أعضاء مرتبطين بدوام على مدار اليوم في عملهم الأصلي.

وختم قائلاً: أتحدث من منطلق تجربتي السابقة سواء كلاعب أو كإداري، الفكر القديم لا ينفع لإدارة كرة القدم، والاستمرار في إدارتها بالشكل الحالي مضيعة للوقت والجهد، أتمنى أن يتم تغيير نظام تشكيل مجالس الإدارات والابتعاد عن التعيين، بهذا الشكل سنستمر في الدوران في حلقة مفرغة.

4 مجالس

وخلال الـ9 سنوات الأخيرة، تم تعيين 4 مجالس إدارات لإدارة شركة النصر لكرة القدم، ترأس المجلس الأول من 2016 إلى 2018 حميد الطاير، ثم عبدالرحمن أبو الشوارب من 2018 إلى بداية 2022، ثم خلفه محمد المري الذي ترأس مجلس إدارة شركة الكرة لمدة 9 أشهر (حتى أكتوبر 2022) قبل أن يخلفه عبدالله سالم بن طوق الذي استمر حتى استقالته الشهر الجاري.