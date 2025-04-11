الوصل و الوحدة في صراع المركز الثالث.. وديربي خورفكان والبطائح والعين يستضيف العروبة

طلحة عبدالله، محمد فضل، محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

تستكمل بقية مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، غداً، بثلاث لقاءات، في الأولى يستضيف الوصل في تمام الساعة الثامنة والنصف على إستاد زعبيل بدبي، ضيفه الوحدة، ويشهد اللقاء بينهما الصراع على المركز الثالث في الترتيب، بعد تأجيل موقعة النصر والشارقة، لمشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا 2. ويدخل «الإمبراطور» المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق انتصارا تاريخيا في الـ 20 على فريق الجزيرة في عقر داره بخماسية نظيفة، وهو الفوز الأكبر خلال مواجهات الفريقين بدوري المحترفينـ ليصبح الوصل أكبر المستفيدين من الجولة الماضية، بالصعود للمركز الرابع برصيد 33 نقطة.

كما يدخل الوحدة اللقاء بطموح الفوز والعودة للانتصارات بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل على ملعبه في الجولة الماضية أمام النصر، وهو التعادل الذي أوقف سلسلة انتصارات «العنابي» وحرمه من الفوز الخامس على التوالي.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبي الوحدة أهمية وصعوبة اللقاء باعتباره فرصة للحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل، علماً بأن الوحدة لعب مباراة أقل، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 16 مع شباب الأهلي، وبالتالي في حالة الفوز سيوسع الوحدة الفارق مع منافسيه على المركز الثالث المؤهل إلى المشاركة في البطولات الخارجية الموسم المقبل.

تفوق

من جهته، كشف ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، معرفته فريقه الجيدة بمدى قوة ضيفهم الوحدة، قبل مواجهة الفريقين على غداً، وقال: تحضيراتنا للقاء الوحدة، تسير بشكل جيد، ونحن نعرف مدى قوة الوحدة، بعدما حققوا نتائج جيدة في آخر 5 مباريات، الوحدة فريق مستقر، ويمتلك لاعبين ذو جودة عالية، ومهارات فردية متميزة، ما يزيد من توقعاتنا بمواجهة صعبة.

وتابع: مباراتنا وفوزنا الكبير على الجزيرة في الجولة الماضية، زاد من ثقتنا في أنفسنا، ولكنها لا تعني لنا شيئا إذا لم ندخل مباراة الوحدة بنفس الطاقة والعقلية.

بدوره، شدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة على صعوبة المباراة كونها أمام حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفريقين يملكان إمكانيات كبيرة يجب أن تنعكس على أرض الملعب خلال المباراة.

وقال إن المباراة لن تكون سهلة سواء للوحدة أو الوصل، والفريق يخوض المباراة بطموح الانتصار من أجل المحافظة على مركز الفريق الحالي المسابقة.

وأضاف أن اللاعبين مطالبون بإظهار إمكانياتهم العالية وقدرات الفريق سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية، وأن مفتاح الفوز الحفاظ على روح الفريق والانضباط على مدار التسعين دقيقة.

انتصارات

في اللقاء الثاني، بنشوة انتصاراته الخمس المتتالية في المسابقة يستقبل خورفكان جاره البطائح في ديربي يأتي بحسابات متباينة لكل فريق ضمن الجولة ذاتها، وذلك في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويتطلع خورفكان للحفاظ على نغمة الفوز في المسابقة والتي وصلت الى 5 انتصارات متتالية «رقم قياسي» يحققه الفريق للمرة الأول في عصر الاحتراف، ويحتل خورفكان المركز السابع برصيد 30 نقطة، وتبدو الفرصة سانحة لفريق المدرب الشاب عبد المجيد النمر بالذهاب بعيداً في المسابقة والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط وكان النسور قد حقق الفوز في اللقاء الماضي على جاره دبا الحصن بهدف دون رد ولذلك تبدو معنويات اللاعبين عالية اليوم أمام البطائح.

أما البطائح، فيسعى للعودة من خورفكان بالعلامة الكاملة وذلك للابتعاد خطوة عن مناطق الهبوط اذ يحتل المركز 12 برصيد 20 نقطة ولايزال الخطر يحيط به ولم يؤمن موقفه من البقاء.

بدوره وصف المدرب النمر المدير الفني لفريق خورفكان المباراة بالمهمة للفريقين مشيراً إلى أن لاعبي فريقه رفعوا شعار الفوز و ⁠الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الجولات الخمسة الماضية لافتاً الى أن الحضور الجماهيري يمنح اللاعبين مزيداً من المعنويات ويقودهم الى تقديم الأداء الأفضل وبالتالي الحصول على النتيجة الإيجابية المنتظرة.

نتائج

من جهته، يسعى البطائح إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية للمباراة السادسة على التوالي، بعد 3 تعادلات وانتصارين، والخروج بالنقاط الثلاث من لقاء خورفكان، وزيادة رصيده عن 20 نقطة على أمل تجاوز المركز 12 الذي يتواجد فيه الفريق منذ عدة جولات، وتحسين ترتيب الفريق، وتأكيد بقائه في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال فرهاد مجيدي مدرب البطائح: «تحضيراتنا جيدة خلال هذا الأسبوع، ولاحظت رغبة قوية لدى اللاعبين للفوز في المباراة، وخورفكان فريق جيد يمر بمرحلة جيدة تمكن من الفوز في المباريات الأخيرة، وأنا متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية».

أهداف

في اللقاء الثالث، يستضيف العين صاحب المركز الخامس بـ 30 نقطة على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في السادسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم فريق العروبة صاحب المركز الأخير بـ 6 نقاط لحساب الجولة نفسها، ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز وتحصيل النقاط الثلاث لأجل خدمة أهدافهما، فالعين وبعد تعادله سلبيا بالجولة الماضية مع شباب الأهلي يسعى للتقدم خطوة في جدول الترتيب على أمل المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة الخارجية، بينما يجتهد العروبة لأجل الخروج من عنق الزجاجة على أمل الاستمرار في تحقيق النتائج وتعثر المنافسين في الجولات المقبلة للإبقاء على حظوظه قائمة في الاستمرار بدوري المحترفين بعد اقترابه كثيرا من الهبوط.

و صرح المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أنه سيعمل مع فريقه على عدم إهدار أية نقطة خلال المباريات المتبقية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى أن تحضيراتهم لمواجهة العروبة مضت على النحو المعتاد، وهم يدركون أن المنافس سيقاتل من أجل تحسين وضعه على لائحة الترتيب، ولكنهم مطالبون بالتركيز الكامل منذ صافرة البداية وحتى النهاية، ويتوجب علينا أن نظهر الجدية والرغبة القوية في تقديم المردود الذي يقودنا لتحقيق الفوز.

مفاجأة

في حين، يسعى العروبة لإحداث المفاجأة واحراج العين على أرضية ملعب هزاع بن زايد، وحقق الفريق الذي يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط الفوز الثاني في الدوري بعد تخطيه عقبة كلباء بهدفين مقابل هدف وهو الفوز الذي منحه معنويات جديدة قبل لقاء العين غداً، وليس هناك خيار غير الانتصار لفريق العروبة للإبقاء على حظوظه قائمة في المسابقة، والتمسك ببصيص الأمل للتواجد ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين، وكان واضحاً تألق الفريق بأكمله ضد كلباء الجولة الماضية وتقديم عرض جيد، لكن حارس الفريق راشد المشرخ حامي عرين العروبة نال نجومية المباراة.

بدوره قال جاسمينز مدرب العروبة: من الرائع أننا نواجه العين ومعنويات اللاعبين عالية بعد تحقيق الفوز على كلباء لافتاً الى أن العين يظل من الأندية القوية وهو المتوج بدوري أبطال آسيا في النسخة الماضية ولابد من الحذر أمامه مشيراً الى الجاهزية الكاملة للاعبي فريقه قبل انطلاق المباراة.