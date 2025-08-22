مباراتان في افتتاح الجولة الثانية لدوري المحترفين

دبي، أبوظبي ، كلباء - أحمد عيسى، محمد صادق، محمد فضل

تنطلق اليوم الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بمباراتين، حيث يواجه الشارقة ضيفه الجزيرة، ويستضيف بني ياس كلباء، ويستقبل الشارقة على ملعبه ضيفه الجزيرة، عند الثامنة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

في مواجهة قوية، يدخلها صاحب الأرض بمعنويات عالية، بعد فوزه في الجولة الأولى على دبا 3 - 1، واعتلائه صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على ستة فرق، تساوت معه في الرصيد، ويسعى الشارقة إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء في القمة.

في المقابل، يعيش الجزيرة وضعاً مغايراً، بعد خسارته المفاجئة أمام خورفكان 2 - 3 في الجولة الأولى، وهي نتيجة عجلت بإقالة مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون.

وأسندت الإدارة المهمة بشكل مؤقت للجهاز الفني لفريق تحت 23 عاماً، بقيادة حمزة سرار، الذي حرص منذ توليه المسؤولية على رفع معنويات اللاعبين، وتجهيزهم للقاء المرتقب.

من جانبه، أكد الصربي ميلوش مدرب الشارقة، ضرورة تقديم مستوى جيد في مباراة اليوم، لأنها الأولى على ملعب الفريق، ذاكراً أنه من المهم تقديم أفضل عطاء، وبذل كل الجهد للتأكيد على الجاهزية والرغبة في تحقيق الانتصارات.

وأضاف: نريد أن نبين للجماهير أننا نقاتل من أجل الشعار، ليس في مباراة الجزيرة فقط، ولكن طوال مشوار الدوري، عندما يرى الجمهور أنك تقاتل وتبذل كل ما لديك، فإن دعمه سيتضاعف، حتى لو كانت النتيجة سلبية.

فيما أثنى حمزة سرار المدرب المؤقت للجزيرة، على منافسه، وقال إن الشارقة فريق قوي، به العديد من العناصر المميزة، ذاكراً أن «فخر أبوظبي» أيضاً لديه لاعبون بجودة عالية، ما يؤكد أن المباراة ستكون قوية، وقال إنه يعرف قدرات لاعبيه جيداً، مبيناً أنه أشرف على تدريب البعض منهم في الأكاديمية.

وأشار مدرب الجزيرة إلى معرفته بمنافسه وطريقة لعبه، وأضاف: لا أود الحديث كثيراً عن الشارقة، لأنني أفضل التركيز على فريقي، يجب أن نخوض اللقاء بقوة، وأن نجعل المنافس يعمل لنا حساباً، وليس العكس، ثقتنا كبيرة في اللاعبين الذين أظهروا حماساً كبيراً في التدريبات السابقة على تحقيق نتيجة ترضي جماهير النادي.

والتقى الفريقان في 30 مواجهة، ضمن مشوار دوري المحترفين، تفوق خلالها الجزيرة بوضوح، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة، مقابل 7 انتصارات للشارقة، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل، وأحرز الجزيرة 59 هدفاً، والشارقة 34 هدفاً.

يسعى بني ياس وكلباء إلى تعويض الخسارة في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقيا وجهاً لوجه، في السادسة مساء اليوم، على استاد الشامخة بأبوظبي، ضمن الجولة الثانية من المسابقة. وخسر كلباء على ملعبه في افتتاح الموسم بهدف أمام النصر، فيما تلقى بني ياس خسارة خارج قواعده من الوصل بهدفين نظيفين.

وستكون المباراة فرصة أمام بني ياس لتصحيح أخطاء المباراة الأولى، والسعي لإحراز أول انتصار في الدوري هذا الموسم، إذ يطمح الفريق للظهور بشكل أقوى، يعكس حجم استعداداته، والصفقات العديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوف الفريق.

ويستعيد بني ياس في مواجهة كلباء، جهود نجمه سهيل النوبي، بعد انتهاء إيقافه لمباراتين، بسبب البطاقة الحمراء نهاية الموسم الماضي، ما يعزز من قوة الفريق الهجومية، بعدما عانى في الخط الأمامي أمام الوصل، وظهر أقل من المستوى المطلوب هجومياً.

وقال البلغاري إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس، إنه يأمل في تصحيح أخطاء المباراة الأولى، والظهور بصورة أفضل دفاعياً وهجومياً، الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

مؤكداً أن كلباء فريق جيد، ومدربه الصربي رازوفيتش صديقي، وجميع الأندية خلال الموسم الحالي تحاول تقديم كرة قدم قوية، لكني أركز على فريقي، وتطوير الأداء الفردي والجماعي للاعبين.

وأضاف أن عودة النوبي تشكل إضافة لهجوم بني ياس، كونه لاعباً مهماً، مشيراً إلى أن الفريق لا يعاني من غيابات أو إصابات.

ورغم خسارة النمور أمام النصر بهدف دون رد في المباراة الأولى، لكن النتيجة لا تعبر عن الأداء الجيد الذي قدمه رجال المدرب الصربي فوك رازوفيتش، بعد إضاعة لاعبي الفريق عدداً كبيراً من الفرص السهلة أمام مرمى النصر، وقام الجهاز الفني بمعالجة أخطاء مباراة العميد.

ومن المنتظر أن يدفع المدرب بذات الوجوه التي خاضت مباراة الافتتاح، بقيادة الكابتن عبدالسلام محمد وسيكو بابا والحارس سلطان المنذري، ولا يملك كلباء أي رصيد من النقاط، ويطمح جمهور النمور في عودة الفريق من ملعب الشامخة بالعلامة الكاملة.

بدوره، قال المدرب فوك رازوفيتش، التحضير للقاء السماوي مضى بصورة جيدة، لافتاً إلى أن فريقه على دراية كبيرة بالأخطاء التي وقعت أمام النصر، وقام الجهاز الفني بتصحيحها، جميع اللاعبين ملتزمون بتطبيق الخطة، ويعملون بجدية، ويظهرون رغبتهم في تقديم أداء قوي، وإثبات أنفسهم كفريق منافس، منوهاً بأن جاهزية كلباء وصلت إلى نسبة كبيرة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونعود بنتيجة إيجابية.