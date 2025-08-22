قمة مبكرة بين القطبين الفيصلي والوحدات

تشهد المرحلة الخامسة من الدوري الأردني لكرة القدم قمة مبكرة بين القطبين الفيصلي ومضيفه الوحدات، غداً، على ملعب عمان الدولي، بينما يلتقي الرمثا المتصدر مع البقعة على ملعب الحسن في إربد، والحسين إربد حامل اللقب مع شباب الأردن على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط متقدماً بفارق نقطتين عن الوحدات الرابع، بينما ينفرد الرمثا بالصدارة بـ 10 نقاط، مقابل 8 للحسين الثالث.

ويقود الفيصلي لأول مرة المدرب البوسني دينيس تشوريتش الذي تم التعاقد معه قبل 3 أيام خلفاً للمدرب الوطني جمال أبو عابد، بينما يقود الوحدات المدرب الصربي داركو نيستروفيتش الذي تسلّم دفة القيادة قبل نحو أسبوعين خلفاً للتونسي قيس اليعقوبي.