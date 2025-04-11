5 ملفات على طاولة النصر أبرزها بديل «شرودر»

تتجه أنظار جماهير العميد في الفترة الحالية إلى شركة النصر لكرة القدم، التي سيتم إدارتها بشكل مؤقت من طرف مجلس إدارة النادي برئاسة مروان بن غليطة في انتظار الإعلان عن التشكيل الجديد، بعد استقالة مجلس إدارتها السابق.

وتستعد إدارة النصر للنظر في بعض الملفات المستعجلة تزامناً مع اقتراب الموسم من نهايته، والتي تتطلب منها العمل باجتهاد في فترة وجيزة، لإصلاح وضع الفريق الأول لكرة القدم وإعادة الأمور لنصابها الصحيح حتى ينهي العميد موسمه في أفضل ترتيب ممكن خاصة أن حظوظه في احتلال مركز ضمن الأربعة أو الخمسة الأوائل ما زالت قائمة مع تبقي 6 جولات في دوري أدنوك للمحترفين.

1 - التدريب

من أبرز الملفات التي تنتظر الإدارة الجديدة لتنفيذها في الفترة المقبلة، ملف البحث عن بديل المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم، حيث تشير كل الدلائل إلى أن إدارة النصر لن تجدد التجربة معه في ظل التراجع الكبير للفريق على مستوى النتائج والأداء وخروجه خالي الوفاض من الموسم باستثناء لقب كأس السوبر الإماراتي القطري الذي لا يشكل وزناً حقيقياً مقارنة بباقي الأهداف التي فشل الفريق في تحقيقها، وفي مقدمتها دوري أبطال الخليج وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي واحتلاله حالياً المركز الثامن في الدوري. وتتفق أغلب آراء النصراوية على أن شرودر ليس رجل المرحلة المقبلة، وأنه يتوجب البحث عن البديل المناسب له قبل وقت مبكر من أجل التخطيط الجيد للموسم المقبل.

وقال عيسى يوسف لاعب النصر السابق، إن العميد يحتاج إلى مدرب لم يسبق له خوض أي تجربة في الدوري الإماراتي، ويكون ذا شخصية قوية وصاحب القرار الأول والأخير، كما أعرب عيسى يوسف عن رفضه التام عن التعاقد مع مدرب سبق له العمل في الفريق لأن التجارب السابقة أثبتت فشلها.

2 - تعاقدات الأجانب

ثاني الملفات التي تستعد إدارة النصر لفتحها خلال الفترة المقبلة «ملف اللاعبين الأجانب» سواء للتجديد لبعضهم أو البحث عن بدلاء لهم، وفي مقدمتهم البوسني سمير مميشيفيتش والهولندي ليروي فير اللذان ينتهي عقدهما بانتهاء الموسم، والمهاجم الإيطالي مانولو غابياديني المصاب والذي مازال مرتبطاً بعقد مع الفريق لمدة موسم إضافي، وهو خارج حسابات الفريق حالياً، وكذلك المهاجم السويسري هاريس سفيروفيتش القادم من الوصل بعقد قصير ينتهي بانتهاء الموسم، والأمر نفسه ينطبق على البرازيلي ماتيوس أوليفيرا.

3 - اللاعب المقيم

ثالث الملفات يهم اللاعبين المقيمين، حيث يتوقع أن تقوم إدارة النصر بالاستغناء عن بعضهم لعدم قدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة، إلى جانب استقطاب لاعبين مميزين ضمن هذه الفئة، نظراً للدور المهم الذي يؤدونه داخل أي فريق.

4 - إدارة الفريق

يشمل الملف الرابع حسم أعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، الذي يتكون حالياً من الثنائي علي عباس مدير الفريق الأول والإداري حميد عباس.

5 - تحضيرات الموسم

أما الملف الخامس فهو وضع الخطوط العريضة لاستعدادات الموسم المقبل وخاصة مكان وموعد المعسكر لتجنب أي تأخير في الحجوزات. وستواجه إدارة النصر العديد من التحديات من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد الموسم الحالي الذي جاء صعباً ودون التوقعات.