حمدان بن مبارك يهنئ "أبيض الناشئين" بمناسبة تأهله إلى كأس العالم

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تُقام في دولة قطر 2025، مشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وثمّن معاليه جهود جميع من ساهم في إعداد "أبيض الناشئين" بالصورة التي مكنته من تحقيق أهدافه في بطولة كأس آسيا التي تُقام حالياً في المملكة العربية السعودية، شاكراً الأندية على تعاونها.

وعبّر معالي رئيس الاتحاد عن سعادته بولادة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونون من الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية، متمنياً لـ"أبيض الناشئين" التوفيق في الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: "إن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيوفر أفضل الظروف لمنتخب الناشئين من أجل الاستعداد الملائم لكأس العالم. سنعمل على إعداد المنتخب بطريقة تمكّنه من مواجهة التحديات في المونديال، وتعينه على أداء دوره بصورة جيدة."