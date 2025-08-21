طرح مسكوكة النصر التذكارية عبر المتجر الرسمي للنادي

كشفت إدارة نادي النصر أن المسكوكة التذكارية، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع المصرف المركزي، ستكون متاحة عبر المتجر الرسمي للنادي، وذلك في إطار احتفالات "العميد" بمرور 80 عاماً على تأسيسه، لإتاحة الفرصة لعُشاق نادي النصر لاقتناء قطعة خالدة تُجسد تاريخ النادي وإرثه العريق.

وأشارت إدارة النادي إلى أنه سيتم تحديد موعد بدء طرح المسكوكة في القريب العاجل، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتسنى لجماهير النادي الوفية المشاركة في توثيق هذه المناسبة الاستثنائية في مسيرة مجدٍ خالدة سُطّرت بحروف من نور في سجل الرياضة الإماراتية، ورُسمت كعلامة مضيئة في تاريخ الرياضة الخليجية والعربية.