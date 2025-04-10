الحنين إلى الشعار القديم يراود جماهير النصر

راود الحنين إلى الشعار القديم جماهير النصر، التي بادرت بإطلاق هاشتاق «عودة شعار النصر» عبر منصة "إكس"، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدامه بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل 3 سنوات، وذلك تزامناً مع استقالة مجلس إدارة شركة كرة القدم. وتداول الهاشتاق بكثافة بين الجماهير حتى احتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة "الترند" في الإمارات.

ويحمل تصميم الشعار الحالي للنادي اللونين الأزرق والأبيض، ويُجسد استاد آل مكتوم معقل «العميد»، ويحيط به حرف V المأخوذ من كلمة «Victory»، ويعتليه تاريخ تأسيس النادي في 1945، بجانب كلمة «دبي» التي تأسس فيها النادي. فيما يتميز الشعار القديم بالشكل الدائري، واللونين الأزرق والأبيض، وتضمّن اسم النصر ودبي باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وفي الوسط حرف V وكرة قدم يحيط بهما غصنان، وهو الشعار الذي اشتهر به «العميد» على مدى سنوات طويلة وارتبط بفترة "الزمن الجميل" التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب.

ويأمل جمهور النصر من إدارة النادي الاستجابة لطلبهم والاستعداد من الآن لاعتماد الشعار القديم وإلغاء الحالي بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وقال المشجع جابر علي النقبي، عضو مجموعة الجدار الأزرق: "ما زالت الجماهير متعلقة بالشعار القديم، لما يحمله من مكانة وتاريخ وعراقة، إضافة إلى أننا تربينا على هذا الشعار، وعشنا معه أحلى الفترات."

وأضاف: "بما أن موسمنا انتهى، نرى أنه الوقت المناسب للمطالبة بعودة الشعار القديم بداية من الموسم الجديد، ثم نفكر في الاستعدادات الأخرى التي تهم الفريق، ولدينا أمل أن الشعار القديم سيعود، هناك 90 أو حتى 100% من جماهير النصر غير متقبلين للشعار الحالي، رغم مرور 3 سنوات على اعتماده."

وقال المشجع أحمد الأميري: "الشعار القديم لنادي النصر يمثل الهوية والتاريخ والانتماء لجماهيره، كونه ارتبط بأمجاد النادي وإنجازاته، ويعكس العراقة والتقاليد ويحمل قيمة معنوية كبيرة لدى المشجعين، خاصة الأجيال التي عاشت فترات التألق تحت هذا الشعار، عودة الشعار تعني الكثير لعشاق هذا الكيان."

وقال يوسف الرواحي: "الشعار القديم يعني لنا الكثير، تاريخ النصر، إنجازاته، هويته، والجمهور النصراوي نشأ على حب الفريق بالشعار القديم، لم نعرف سواه، شخصياً منذ أن وُلدت وعرفت كرة القدم في بداية الثمانينات، نشأت على الشعار القديم، على حرف V، هو عبارة عن إنجازات وبطولات في الملاعب الخضراء، وكذلك فريق فيكتوري تيم، الذي حقق أكبر الإنجازات في السباقات البحرية في العالم، هو مرتبط بالنصر، بكل صراحة، الشعار القديم هو هوية المشجع النصراوي."

وأكد المشجع عبد الرحمن يعقوب أن الشعار القديم محفور في قلوب كل جماهير النصر، ويمثل إرثاً كبيراً في تاريخ النادي، وقال: "منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا، لا نرى غيره، عودته مهمة لنا." فيما قال راشد العارف: "الشعار القديم له مكانة وهيبة عند الجماهير، سواء داخل الملعب أو خارجه، البعض رفض حضور المباريات بعد تغيير الشعار، لذا في حال تمت الاستجابة لإعادته، فإن العديد من الجماهير سيعودون إلى المدرجات، الشعار الجديد عشنا معه لقباً واحداً كان بلا طعم."

ونشرت مجموعة الجدار الأزرق على حسابها في منصة "إكس" تدوينة جاء فيها: "عودة هذا الشعار هي عودة الحياة لكل نصراوي."وقال المشجع نواف نجيب عبر حسابه في منصة "إكس": "قبل تشكيل شركة الكرة، يجب أن يكون أول قرار هو عودة الشعار." وأضاف في تدوينة أخرى: "حالياً، الأهم عودة الشعار القديم، مطلب كل نصراوي."