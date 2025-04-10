مبابي يرد الصاع لباريس سان جيرمان

في تطور جديد لصراع مالي مفتوح بين النجم كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، أعلن الفريق القانوني للاعب ريال مدريد الحالي عن اتخاذ إجراء احترازي بتجميد 55 مليون يورو من حسابات النادي الباريسي، بسبب مستحقات مالية متأخرة يطالب بها اللاعب الفرنسي.

ويأتي التحرك المفاجئ من جانب مبابي بعد شهور من التوتر، حيث سبق أن أكد النادي الباريسي في أكتوبر الماضي عزمه اللجوء إلى القضاء، متهمًا مبابي بالإخلال بالتزاماته بعد انتقاله إلى ريال مدريد، بينما دعمت رابطة الدوري الفرنسي موقف قائد "الديوك".

وتطالب هيئة الدفاع عن مبابي بالحصول على راتب ومكافآت تُقدّر بنحو 55 مليون يورو، ترى أنها مستحقة له قبل مغادرته النادي الصيف الماضي، وسط خلاف حول صيغة الاتفاق النهائي بين الطرفين.

ويُعد التحرك القانوني الذي أطلقه مبابي أول تصعيد رسمي منذ انتقاله التاريخي إلى ريال مدريد، ويهدد بكشف كواليس جديدة عن العلاقة المتوترة التي رافقت نهاية حقبته مع باريس سان جيرمان، في وقت يسعى فيه النادي الفرنسي للحفاظ على صورته المؤسسية أمام الرأي العام.

ومع تصاعد الأزمة، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في هذه المعركة المالية التي بدأت داخل الملاعب، وانتقلت الآن إلى ساحات المحاكم.