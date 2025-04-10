نجوم ريال مدريد يتعهدون بالثأر من أرسنال في البرنابيو

بعد السقوط المدوي بثلاثية نظيفة أمام أرسنال في لندن، لم يكن الصمت هو رد فعل نجوم ريال مدريد، بل اشتعلت غرفة الملابس بتعهد واضح: «سنحقق ريمونتادا تاريخية في البرنابيو».

الأنظار تتجه إلى العاصمة الإسبانية، حيث يستعد ريال مدريد لموقعة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء من الحماس والإصرار على قلب النتيجة والتأهل للمربع الذهبي.

وكشف الإعلامي الشهير بيدريرول، عبر برنامجه «التشيرينغيتو»، عن تفاصيل مثيرة من كواليس غرفة الملابس، حيث تحدث الرباعي فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينغهام بروح قتالية، وأكدوا أمام زملائهم: "المعركة لم تنتهِ بعد، وسنرد في مدريد."

التصفيق دوّى في المكان، والروح تغيّرت، ريال مدريد لم ينسحب من المعركة، بل بدأ الإعداد لليلة استثنائية على ملعبه، حيث يسعى لإعادة كتابة السيناريو الأوروبي على طريقته المعتادة.

وقبل موقعة الأربعاء النارية، يخوض الريال مواجهة بالدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد، لكنها لن تكون إلا محطة عبور نحو هدف واحد، الثأر من أرسنال والتأهل من قلب البرنابيو.