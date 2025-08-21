نادي النصر يُطلق مسكوكة تذكارية بالتعاون مع المصرف المركزي احتفاءً بمرور 80 عاماً على تأسيسه





يُعلن نادي النصر الرياضي عن إطلاق مسكوكة تذكارية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في إطار احتفالات "عميد الأندية" بمرور ثمانين عاماً على تأسيسه، وتوثيقاً لهذه المناسبة الاستثنائية في مسيرة مجدٍ خالدة سُطّرت بحروف من نور في سجل الرياضة الإماراتية، ورُسمت كعلامة مضيئة في تاريخ الرياضة الخليجية والعربية.

وتجسّد المسكوكة تاريخ النادي العريق ودوره الرائد كأول نادٍ رياضي تأسس في دولة الإمارات، وتحمل في تصميمها رموزاً تعبّر عن الهوية الرياضية والوطنية.

وبهذه المناسبة التاريخية، قال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر:

«يمثل هذا الإصدار التذكاري علامة فارقة في مسيرة نادينا العريق، حيث يأتي ليجسد عمق ارتباط نادي النصر بتاريخ الرياضة الإماراتية، ويخلّد الإنجازات التي شُيّدت عبر ثمانية عقود من العطاء والريادة. إننا إذ نفخر بهذا التعاون مع المصرف المركزي، نؤكد أن نادي النصر سيظل دائماً في طليعة المؤسسات الرياضية التي تخدم الوطن، وتكرّس حضوره كصرح شامخ يسهم في تعزيز مكانة دولتنا على مختلف الأصعدة».

ومن جانبه، صرّح المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قائلاً:

«إصدار هذه المسكوكة يمثل باكورة احتفالاتنا بمرور 80 عاماً على تأسيس نادي النصر، ويعكس حرصنا على تخليد تاريخ النادي ونقله إلى الأجيال القادمة بصورة مشرّفة. ونشكر المصرف المركزي على هذا التعاون المثمر، ونجدد العهد لجماهيرنا بأن يظل نادي النصر رمزاً للإبداع والريادة والإنجاز».

ويُعد إصدار هذه المسكوكة التذكارية بداية سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يعتزم النادي تنظيمها خلال الفترة المقبلة، احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية التي تؤكد مكانة "عميد الأندية" كأول نادٍ تأسس في دولة الإمارات وواحد من أعرق الأندية في المنطقة.

وسيتم لاحقاً طرح هذه المسكوكة التذكارية للجمهور عبر المتجر الرسمي للنادي، لإتاحة الفرصة لعُشاق "العميد" لاقتناء قطعة خالدة تُجسد تاريخ النادي وإرثه العريق.