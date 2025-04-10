عيسى يوسف: رحيل تاعرابت كشف صعوبات النصر الفنية

شرودر لم يوفق في سد الفراغ الذي تركه رحيل اللاعب

انتقد عيسى يوسف لاعب العميد السابق أسلوب عمل المدرب الهولندي ألفريد شرودر في النصر، وحمّله مسؤولية تراجع نتائج الفريق والخروج من المنافسة من جميع مسابقات الموسم، مشيراً إلى أن رحيل المغربي عادل تاعرابت عن النصر كشف عدة صعوبات فنية يعاني منها الفريق.

ولم يذق النصر طعم الفوز آخر 6 جولات في دوري أدنوك للمحترفين، حيث خسر في 4 مباريات أمام الوصل والجزيرة وعجمان والبطائح، وتعادل مع بني ياس والوحدة، وتأخر من المركز الثالث، الذي احتله قبل مغادرة تاعرابت، إلى المركز الثامن حالياً بـ27 نقطة.

وحصد النصر 5 نقاط فقط في الجولات الثماني الأخيرة، وتحديداً منذ الجولة الـ 13 عندما أعرب تاعرابت عن رغبته في الرحيل، وجاءت هذه النقاط الخمس من الفوز على العروبة وتعادلين مع بني ياس والوحدة.

عيسى يوسف

وأكد عيسى يوسف أن خروج تاعرابت قصم ظهر النصر، وكان له تأثير قوي على قدرات الفريق الهجومية، ويتجلى ذلك واضحاً من خلال عدم قدرة الفريق على الفوز في 6 مباريات متتالية، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن يبني المدرب طريقة لعبه على لاعب واحد، وبخروجه يفقد كل الحلول.

وأضاف: لم أكن راضياً أبداً عن عمل المدرب مع الفريق رغم أن الكثيرين يتحدثون عن دور بطولي قام به في الموسم الماضي، أعتقد أن بصمته كانت متواضعة هذا الموسم، والدليل أن الفريق خرج من كل البطولات ويحتل المركز الثامن حالياً وبعيد عن جميع أهدافه، والمدرب يتحمل المسؤولية الأكبر في كل ما حصل بسبب اختياراته غير الموفقة للتشكيلة في العديد من المباريات التي دفعنا ثمنها باهظاً، كيف نجمع نقطتين من آخر 6 مباريات؟! لولا تلك الانتصارات التي تحققت في الدور الأول لوجد الفريق نفسه يصارع من أجل تفادي الهبوط حالياً.

قدرات

وأوضح عيسى يوسف أن تاعرابت كان اللاعب الوحيد الذي بإمكانه أن يصنع الفارق في النصر، وبالتالي كان لخروجه تأثير سلبي على توازن الفريق وعلى أدائه الهجومي، وأن المدرب لم يوفق في سد الفراغ الذي تركه رحيله، وقال: «خلال المباريات الـ 6 الأخيرة لم يلعب النصر بتشكيلة ثابتة، وحتى التغييرات التي يقوم بها المدرب من حين لآخر أثناء المباراة لم تكن موفقة، خصوصاً في مباراة البطائح التي خسرها الفريق بطريقة لم نفهمها حتى الآن، كل هذه الأمور تجعلني أشعر أنه لا وجود للمسة حقيقية للمدرب في الفريق، ولا يملك حلولاً فنية لإعادته لمكانه الطبيعي».

وأضاف: «يتحمل المدرب مسؤولية اختيار بعض اللاعبين الأجانب في الفريق، وأستغرب كيف يستغني عن خدمات الكولمبي كيفن أغوديلو المعار إلى الوحدة، وهو لا يملك أفضل منه في الفريق».

وصرح عيسى يوسف أن النصر ليس في أفضل حالاته حالياً، ولكن على المدرب واللاعبين العمل على تحقيق إنهاء الموسم الجاري بصورة طيبة تليق باسم ومكانة نادي النصر.

ووجه عيسى يوسف بعض اللوم والعتب إلى إدارة الفريق على اختياراتها للاعبين المقيمين، قائلاً: «جميع الفرق التي تحتل المراكز الأولى في جدول الترتيب تمتلك لاعبين مقيمين على مستوى عالٍ، «شايلين الفريق» مثل شباب الأهلي والشارقة، ولكن نحن في النصر جميعهم بقدرات متواضعة لا يوجد لاعب فلتة، إنها مشكلة رئيسة في الفريق».