44 فريقاً تتنافس على «كأس مينا» في دبي

800 لاعب ضمن 5 فئات عمرية يشاركون في المنافسات بجبل علي

تنطلق غداً، منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين لكرة القدم، التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، في ملاعب نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعب يمثلون 44 فريقاً من 12 دولة في مختلف قارات العالم، يتقدمها فريق نورويتش الإنجليزي، ملبورن الأسترالي، كورينثيانز البرازيلي، كولومبوس الأمريكي، رينجرز الإسكتلندي، والقادسية السعودي، والتي تستمر منافساتها من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 800 لاعب من 5 فئات عمرية، من 12 إلى 16 سنة من 6 قارات مختلفة، يمثلون 44 فريقاً، من بينها 22 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والأمريكتين الشمالية والجنوبية، تتنافس أمام 22 فريقاً من الأكاديميات الحكومية والخاصة في الدولة، وتمثل فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات قوية، والاحتكاك مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، ما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية، وزيادة خبراتهم في اللعب والتنافس.

فيما تتضمن فعاليات البطولة أيضاً، حفل استقبال للمشاركين، وورشة عمل تقام صباح غد، يتحدث فيها عدد من خبراء التدريب ومدربي عدد من الفرق المشاركة من أصحاب التجارب الناجحة.

قرعة

وتم إجراء قرعة المباريات، حيث أسفرت عن تقسيم فرق فئة تحت 12 عاماً إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق: إمباير إف سي (الإمارات)، سكوت (كازاخستان)، فرسان إسبانيا (الإمارات)، رينجرز (إسكتلندا)، وأكاديمية لندن النخبة (إنجلترا)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: لا ليغا أبوظبي (الإمارات)، شباب الأهلي (الإمارات)، نورويتش سيتي (إنجلترا)، القادسية (السعودية)، وإنغليزيا (الأردن).

وفي فئة تحت 13 عاماً، توزعت الفرق إلى مجموعتين، ضمت الأولى كل من: أكاديمية برشلونة (الإمارات)، آرا إف سي (الهند)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات)، الجزيرة (الإمارات)، والقادسية (السعودية)، فيما ضمت الثانية فرق: فرسان إسبانيا (الإمارات)، دبي أيريش (الإمارات)، الاتحاد الغربي لكرة القدم (أستراليا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، وأكاديمية لندن النخبة (إنجلترا).

وفي فئة تحت 14 عاماً، ضمت المجموعة الأولى: أكاديمية ريدز (الإمارات)، ملبورن سيتي (أستراليا)، إمباير (الإمارات)، كافوي سيلتيك (زامبيا)، وفي المجموعة الثانية: لا ليغا دبي (الإمارات)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات)، كروزارز (إيرلندا الشمالية)، والقادسية (السعودية).

وفي فئة تحت 15 عاماً، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق: لا ليغا دبي (الإمارات)، كورينثيانز (البرازيل)، أكاديمية ريدز (الإمارات)، والقادسية 2 (السعودية)، وضمت المجموعة الثانية فرق: أكاديمية برشلونة (الإمارات)، أكاديمية غو-برو الرياضية (الشارقة)، القادسية 1 (السعودية)، وكولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأسفرت قرعة فئة تحت 16 عن مجموعتين، ضمت الأولى فريق: لا ليغا دبي (الإمارات)، كافوي سيلتيك (زامبيا)، الجزيرة (الإمارات)، فرسان إسبانيا (الإمارات)، فيما ضمت الثانية: أولي إف سي (الإمارات)، آرا إف سي (الهند)، النصر (الإمارات)، أكاديمية مانشستر سيتي (الإمارات).

واختارت اللجنة المنظمة سفيرين للبطولة، حيث تم اختيار لوكاس بيمينتا، مدافع فريق الوحدة لكرة القدم، ليكون السفير المحلي، فيما سيواصل نجم توتنهام ومانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق، تيدي شيرينغهام، دوره سفيراً دولياً للبطولة، حيث سيواصل دوره في تحفيز وإلهام الناشئين للسير في طريق التميز والتألق وخوض تجربة احترافية ناجحة.

وسيتم بث هذا الحدث المثير مباشرة على قناة كأس مينا على يوتيوب، ما يتيح للمشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة المنافسات في الوقت الفعلي، وتتاح الملاعب بالمجان للجمهور، مع إمكانية الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي ستقام على هامش البطولة.