379 مليون درهم القيمة التسويقية لتعاقدات «المحترفين»

الوصل وشباب الأهلي والنصر حققت أهم الانتدابات

بلغت القيمة التسويقية للصفقات الصيفية التي أجرتها أندية دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، 379 مليون درهم تقريباً للتعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين دون النظر للتعاقدات بنظام الإعارة الداخلية بين أنديتنا، وذلك وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، والتي وضعت الوصل في المقدمة بتعاقدات وصلت قيمتها التسويقية إلى حوالي 77 مليون درهم، ويليه شباب الأهلي بقيمة 50 مليون درهم، والنصر 40 مليوناً، والوحدة 33، وبني ياس 28، والشارقة 27، والعين 23، والجزيرة 22، وكلباء 17، ودبا 14، والظفرة 12، وعجمان 11، وخورفكان 9، والبطائح 5 ملايين درهم.

في حين، قدر الموقع نفسه القيم التسويقية لأندية النسخة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتصدر شباب الأهلي القائمة بقيمة تقريبية 213 مليون درهم، وتلاه الوصل 206 ملايين درهم، والشارقة 181، والجزيرة 173، والوحدة 155، والعين 146، والنصر 119، وكلباء 69، والبطائح 66، وخورفكان 64، وبني ياس 59، وعجمان 57، ودبا 33، والظفرة 17 مليون درهم، وينتظر ارتفاع القيمة التسويقية لبعض الأندية حال إجراء صفقات جديدة، في ظل استمرار «الميركاتو الصيفي» حتى الأول من أكتوبر 2025.

وبالنسبة لقائمة أبرز صفقات اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية حتى الآن، فتضم بيدرو مالهيرو الذي تعاقد معه الوصل لمدة 4 مواسم قادماً من طرابزون سبور التركي، وويليان روشا الذي تعاقد معه الجزيرة قادماً من سسكا موسكو الروسي، وتقدر القيمة التسويقية لكل منهما بحوالي 26 مليون درهم، ومهدي قائدي الذي تعاقد معه النصر قادماً من شباب الأهلي وتقدر بحوالي 21 مليون درهم، وهي القيمة التسويقية نفسها للاعب إليان إيرالا الذي تعاقد معه شباب الأهلي قادماً من سان لورينزو، كما تعاقد «الفرسان» مع نيمانيا ماكسيموفيتش قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، بقيمة تسويقية تقدر بحوالي 20 مليون درهم، أما آخر تعاقدات الأندية، فكان تعاقد النصر مع الغاني بيرنارد مينساه لمدة موسمين، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب قرابة 11 مليون درهم.

الأعلى قيمة

أما أعلى اللاعبين في قائمة القيمة التسويقية وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، فيتصدرها سردار ازمون لاعب شباب الأهلي بقيمة تقديرية 34 مليون درهم، ويليه كل من سفيان رحيمي لاعب العين، ونبيل فقير لاعب الجزيرة بحوالي 30 مليون درهم لكل منهما، ثم فابيو دي ليما لاعب الوصل بقيمة حوالي 28 مليوناً، وكل من لوان بيريرا وفراس بالعربي لاعبي الشارقة، وعمر خربين لاعب الوحدة، ومهدي قائدي لاعب النصر، بقيمة تسويقية حوالي 21 مليوناً لكل منهم، ووليد أزارو لاعب عجمان بقيمة 17 مليوناً، وطارق تيسودالي لاعب خورفكان بقيمة 15، وعزيز غانييف لاعب البطائح بقيمة 11، وكل من جودوين لاعب بني ياس، وأحمد نور الله لاعب كلباء، بقيمة 8 ملايين لكل منهما، ومهند علي لاعب دبا، ومارسيلينيو لاعب الظفرة، بقيمة 5 ملايين لكل منهما.

في حين، رصد المرصد العالمي لكرة القدم، قائمة بالقيمة التسويقية التقديرية الأعلى في كل نادٍ، وضمت إبراهيم عادل لاعب الجزيرة وتتراوح ما بين 25 إلى 29 مليون درهم، وماتيوس دي ليما لاعب شباب الأهلي وتتراوح ما بين 16 إلى 19 مليون درهم، وعثمان كامارا لاعب الشارقة ما بين 16 إلى 18 مليوناً، بيدرو مالهيرو لاعب الوصل ما بين 13 إلى 16 مليوناً، ومارسيل راتنيك لاعب العين ما بين 9 إلى 10 ملايين، وفاكوندو كروسبزكي لاعب الوحدة ما بين 8.5 إلى 10 ملايين، ومهدي قائدي لاعب النصر ما بين 7 إلى 7.7 ملايين، وأكرم نقاش لاعب خورفكان ما بين 4.3 إلى 5 ملايين، وكل من فرج بن نجيمة لاعب عجمان، وأكمل موزجوفوي لاعب بني ياس ما بين 3 إلى 3.2 ملايين، وألفارو دي أوليفيرا لاعب البطائح ما بين 2.3 إلى 2.6 ملايين، ويوهان بانجسبو لاعب دبا ما بين 2 إلى 2.3 مليون، وريجان أليفودا لاعب كلباء ما بين 1.8 إلى 2.1 مليون، وتقدر القيمة التسويقية للاعب الظفرة محمد الخلوي بحوالي مليون درهم.