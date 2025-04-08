تثبيت كاميرات على أجساد حكام مونديال الأندية

سيُزوَّد حكام مونديال الأندية في كرة القدم، المقرر في الولايات المتحدة الأميركية بين 14 يونيو و13 يوليو، بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء.

وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)" المشرف على قوانين اللعبة، بحسب فيفا.

وشرح رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيارلويجي كولينا: "نعتبرها فرصة مناسبة لمنح الجماهير تجربة جديدة، بفضل صور ملتقطة من موقع غير مسبوق".

أضاف كولينا ان هذه المبادرة: "مبتكرة للقنوات الناقلة ولتنشئة الحكام.. لأنه من المهم أن تكون قادرا على وضع نفسك بدلا من الحكام، من أجل تقييم كيفية اتخاذ قراراتهم ووجهة نظرهم الخ...".

وستطبق البطولة القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من مارس عبر مجلس الاتحاد الدولي والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى، وتقضي باحتساب ركلة ركنية للفريق الخصم، إذا احتفظ الحارس بالكرة بين يديه أكثر من ثماني ثوان، بدل القانون السابق الذي كان يمنح ركلة حرة غير مباشرة بعد ست ثوان.

أقيمت في الآونة الأخيرة ندوات للحكام. بالنسبة للاتحاد الأوروبي (ويفا)، أجريت في مقر فيفا في زوريخ بين 31 مارس و4 أبريل.

كما أقيمت ندوة أخرى في دبي لحكام اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانيا بين 2 و4 فبراير، وثالثة في بوينوس أيرس لحكام أميركا الجنوبية وكونكاكاف بين 24 و28 فبراير.

وذكر مدير التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا: "نحن بحاجة إلى مشاهدة اللعب والأهداف، وليس التحكيم. لا ينبغي ملاحظة الحكم خلال المباراة. الحكم الجيد لا يجب أن نلاحظه أو نراه. لكن عليه أن يستعد جيداً".

