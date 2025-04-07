منتخب الإمارات يفوز على أستراليا ويعزز حظوظ التأهل في كأس آسيا للناشئين

فاز منتخبنا الوطني الإماراتي على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.

وسجل هدفي الإمارات مايد عادل ومحمد بطي في الدقيقتين 9 و52، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 3 نقاط ويصعد إلى المركز الثاني، محافظاً على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة. بينما عززت اليابان صدارتها لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادلها 1-1 على ملعب استاد عكاظ في الطائف مساء اليوم مع فيتنام التي رفعت رصيدها إلى نقطتين، مقابل نقطة واحدة لأستراليا.

وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة 9، بكرة رأسية من مايد عادل من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا اليسرى، بعد كرة عرضية من محمد جمال. وعزز منتخبنا تقدمه بهدف ثانٍ سجله محمد بطي في الدقيقة 52، بتسديدة يسارية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء إلى الزاوية العليا اليسرى بعد هجمة مرتدة سريعة. وشهد الوقت الضائع للمباراة طرد لاعبنا علي حسن بالإنذار الثاني.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس القادم، حيث يلتقي منتخبنا مع فيتنام، واليابان مع أستراليا. وكانت الجولة الأولى للمجموعة قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، فوز اليابان على منتخبنا 4-1، وتعادل أستراليا مع فيتنام 1-1. وتتحصل المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى على بطاقات التأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.