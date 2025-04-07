سباق الأبطال في قبضة الأرقام.. برشلونة الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا





في وقت تتحفّز فيه جماهير أوروبا لليالي الحسم، وقبل أن تُسجل الكرة هدفًا واحدًا في نصف النهائي، جاء صوت مختلف من خارج الملاعب، لا يرتدي قميصًا ولا يرفع شعارًا، بل يعمل بصمت خلف الشاشات، الذكاء الاصطناعي.

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تقرير جديد أصدرته شبكة «أوبتا» العالمية، المختصة في الإحصاءات والتحليلات الرقمية، توقّعت فيه هوية الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2024/2025، في نسخته الأولى بالشكل الجديد، والذي يضم 36 فريقًا بنظام الدوري الممتد حتى أدوار الإقصاء.

وبحسب الخوارزميات، فإن نادي برشلونة هو الأقرب لمعانقة المجد القاري، بنسبة 23.1% للفوز باللقب، متفوقًا على كبار القارة، في إشارة إلى عودة ممكنة لـ "البلوغرانا" إلى المنصة التي غاب عنها منذ 2015، أما باريس سان جيرمان، الذي يقوده المدرب الإسباني لويس إنريكي، فجاء في المركز الثاني بنسبة 19.3%، مما يُمهّد لاحتمال مواجهة نارية في النهائي بينه وبين فريقه السابق برشلونة، في سيناريو درامي يعشقه عشاق البطولة.

وفي مفاجأة صادمة لعشاق الميرينغي، توقّعت الخوارزميات أن تتوقف رحلة ريال مدريد، حامل اللقب وأسطورة البطولة، عند ربع النهائي فقط، مانحة إياه نسبة 12.2% للفوز، ليحل في المرتبة الخامسة خلف إنتر ميلان.

وقد يكون الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يعجب أنصار الكبار، خاصة في مدريد، حيث لا تعرف الجماهير معنى "النسب"، بل تعرف فقط كيف تُصنع الليالي البيضاء، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العالم تغيّر، وأن التحليل صار له صوت يُحسَب، لكن ما لا يعرفه الذكاء الاصطناعي هو شيء بسيط، أن دوري أبطال أوروبا لا يُلعب بالأرقام وحدها، بل يُكسب بالإيمان، بالشغف، وبالضربة الأخيرة قبل أن تنطفئ الأضواء.

وتوقعت خوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تُقام مواجهتا نصف النهائي بين برشلونة وإنتر ميلان من جهة، وأرسنال وباريس سان جيرمان من الجهة الأخرى، مع ترجيح كفة البارسا وباريس للوصول إلى النهائي، أما على مستوى نسب بلوغ النهائي، فجاء برشلونة في الصدارة بنسبة 44.3%، يليه باريس سان جيرمان بنسبة 36.2%، ثم أرسنال بـ 29.5%، وأخيرًا إنتر ميلان بنسبة 27.8%.

وعند الحديث عن التتويج باللقب، حافظ برشلونة على المركز الأول بنسبة 23.1%، متقدمًا على باريس سان جيرمان الذي حل ثانيًا بـ 19.3%، ثم أرسنال بنسبة 15.6%، وإنتر ميلان بـ 13.8%، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز الخامس في الترتيب بنسبة لا تتجاوز 12.2%، يليه بايرن ميونخ بـ10.8%، ثم أستون فيلا بـ3.7%، وبوروسيا دورتموند في المركز الأخير بـ1.5% فقط.