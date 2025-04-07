كلباء إلى نصف نهائي «الصالات» على حساب الحمرية



تأهل فريق كلباء إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة قدم الصالات، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الحمرية بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الحمرية، بدأ كلباء المباراة بقوة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد خليل في الدقيقتين 8 و14، قبل أن يعزز عبيد البلوشي التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 24 مستغلاً ارتباك الدفاع.

في الشوط الثاني، عاد الحمرية إلى أجواء اللقاء، وقلص الفارق بهدفين عبر جواو في الدقيقة 23، وإبراهيم في الدقيقة 29. وواصل الفريق محاولاته، ليضيف يحيى مبارك وفرانسيسكو هدفين آخرين في الدقيقتين 34 و36.

لكن كلباء حافظ على توازنه، ونجح عبيد البلوشي في تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 34، مؤكداً تفوق فريقه. وبهذه النتيجة، ضمن كلباء تأهله إلى نصف نهائي من دوري كرة قدم الصالات.