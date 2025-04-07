الشارقة يواجه التعاون السعودي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

يلتقي غداً فريق الشارقة مع التعاون السعودي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم “منطقة الغرب”، طامحا في تحقيق أفضل نتيجة في مشوار التأهل إلى النهائي القاري بالبطولة التي انطلقت بنظامها الجديد هذا الموسم.

ويدخل الشارقة اللقاء مدعوما بتأهله إلى المباراة النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه أخيرا على الجزيرة في نصف النهائي 3-1.

وكان الشارقة قد تأهل إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات برصيد 13 نقطة، ثم التأهل على حساب الحسين اربد الأردني في دور الـ16، إذ فاز ذهابا 1-0، وخسر إيابا 0-1، ليتأهل بفوزه بركلات الترجيح 3-0، ليبلغ ربع النهائي والذي حسمه على حساب شباب الأهلي، إذ تعادل الطرفان 1-1 ذهابا، وبالنتيجة نفسها إيابا، لكنه تأهل بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح.

ويعول الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة على نخبة من اللاعبين يتصدرهم كل من كايو لوكاس صاحب رصيد الـ 5 أهداف حتى الآن، وزميله بالفريق لوان بيريرا، صاحب الرصيد نفسه. وبلغت أهداف فريق الشارقة حتى الآن 16 هدفا في جميع أدوار البطولة.

وبالنسبة لفريق التعاون فقد تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي دور الـ16 تأهل على حساب الوكرة القطري، بعد التعادل ذهابا 2-2، وبالنتيجة نفسها إيابا، وفوزه بركلات الترجيح 4-3.

وفي الدور ربع النهائي تأهل على حساب تراكتور سازي الإيراني، إذ تعادلا بدون أهداف ذهابا، وإيابا 2-2، ثم الفوز بركلات الترجيح 4-2.

وتشهد منافسات الدور نفسه لمنطقة شرق آسيا لقاء ليون سيتي سايلورس السنغافوري، مع سيدني اف سي الأسترالي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من الشارقة والتعاون، في المباراة النهائية.