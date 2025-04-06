ساوثهامبتون يودّع البريميرليغ.. سقوط مبكر قبل نهاية السباق

في ظهيرة حزينة على ملعب توتنهام،دوّى الحكم بصافرة النهاية، ولم تكن مجرد نهاية مباراة، كانت نهاية رحلة، نهايةحلم، ونهاية موسم كارثي لفريق ساوثهامبتون، الذي أصبح رسميًا أول الهابطين منالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفأمام توتنهام "السبيرز" كانت كافية لإسدال الستار على مصير بدا محتومًامنذ أسابيع، لكنه كُتب بالحبر الأخير هذه المرة، ساوثهامبتون، العائد حديثًا إلىالبريميرليغ من التشامبيونشيب، لم ينجح في الصمود طويلًا، فبعد 31 مباراة لم يجمعسوى 10 نقاط، ليقبع في ذيل الترتيب، بفارقٍ لم يعد قابلًا للجسر، أي أن الفارق بينساوثهامبتون والفريق الذي يسبقه أصبح كبيرًا جدًا.

حتى الأمل النظري لم يعد موجودًا،فوز الفريق في مبارياته السبع المتبقية لن يمنحه أكثر من 31 نقطة، وهو رقم لا يكفيلملاحقة ولفرهامبتون صاحب المركز السابع عشر بـ 32 نقطة، هكذا، انتهت المعادلة...وانتهى الموسم.

لكن اللحظة التي ستبقى في ذاكرةجماهير البريميرليغ لم تكن تلك التي شهدت تسجيل الأهداف، بل تلك التي تلت الصافرة،لاعبو ساوثهامبتون لم يتجهوا مباشرة إلى غرف الملابس، بل بقوا في الملعب، صفقوالجماهيرهم، وواجهوا مرارة الهبوط بوقفة صادقة، في مشهد نادر من الصدق والشجاعة.

ساوثهامبتون، الذي لطالما قدممواهب شابة وتراثًا كرويًا غنيًا، دخل سجل التاريخ من باب لا يتمناه أحد، وأصبحأول فريق في تاريخ البريميرليغ يهبط رسميًا قبل 7 جولات كاملة من نهاية الموسم.