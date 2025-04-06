نجم مانشستر يونايتد السابق وزوجته يقرران العيش في دبي

يعتزم نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند وزوجته كيت الانتقال للعيش في دبي، وذلك بعد مرور 10 سنوات على لقائهما الأول في دانة الدنيا عام 2016، حيث جمعتهما الصدفة عبر أصدقاء مشتركين.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، البريطانية، نقلاً عن مصدر مقرب من الزوجين ريو (46 عاماً) وكيت (33 عاماً)، اللذين يعيشان في بروملي جنوب شرق لندن، إنهما بدآ في البحث عن منزل كبير ومدارس لأطفالهما في دبي.

وأكد المصدر، أن ريو وكيت يعشقان أسلوب الحياة والطقس المشمس في دبي، والبيئة العائلية الآمنة، إضافة إلى نمط الحياة الصحي الذي يناسبهما تماماً.

وأضاف: "تحتل دبي مكانة خاصة في قلبيهما لأن هذا هو المكان الذي التقيا فيه أول مرة ويمكن لكليهما السفر بسهولة ذهاباً وإياباً بسبب التزاماتهما العملية في المملكة المتحدة".