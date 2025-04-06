"دبي لسباق الخيل": "كأس دبي العالمي" يعزز ريادة الإمارات في سباقات الخيل

أكد علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عضو مجلس الإدارة، أن دولة الإمارات عززت نجاحها وتميزها وريادتها في سباقات الخيل العالمية، في أمسية النسخة الـ 29 لكأس دبي العالمي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام"، إن دبي أبهرت العالم من خلال التنظيم الاحترافي، والمشاركة الكبيرة لنخبة الفرسان والخيول والملاك والمدربين في 9 أشواط، ومن خلال الفعاليات المتنوعة التي تزامنت مع السباق، وحضور أكثر من 60 ألف متفرج، ومئات ملايين المتابعين للحدث على الشاشات من مختلف أنحاء العالم.

وتوجه آل علي بالشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على حضوره وتتويج وذنان للسباقات القطري باللقب العالمي بعد فوز الجواد "هت شو" بقيادة الفارس فلورينت جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس، بالشوط الرئيسي في السباق العالمي.

وأشار إلى أن نادي دبي لسباق الخيل بتوجيهات ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، نجح في تنظيم السباق وفق أفضل الممارسات العالمية والمهنية، وقدم صورة مميزة من العمل التنظيمي، بجهود فريق العمل والتعاون مع الشركاء في كافة القطاعات على مستوى إمارة دبي.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، على التعاون الكبير، من جميع القطاعات في تنظيم النسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي، والحرص على إبراز مكانة دولة الإمارات، وإمارة دبي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد أن هذا النجاح الممتد منذ أول نسخة في 1996 سيتواصل، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في صدارة المشهد العالمي لسباقات الخيل، واحتضان الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية واستقطاب نخبة الفرسان، والملاك، والمدربين، والخيول.