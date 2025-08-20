اتحاد اللاعبين المحترفين يدعو لحل سريع لتعليق الدوري الهندي

طالب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» بالوصول لحل سريع في الأزمة التي ضربت منافسات الدوري الهندي الممتاز.

وكان من المفترض أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الهندي 2025 - 2026 في سبتمبر، ولكن المسابقة التي تقام بمشاركة 14 فريقاً تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب الغموض المحيط بتجديد اتفاقية التنظيم بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وشريكه التجاري، في انتظار حكم المحكمة العليا.

يذكر أنه في مطلع أغسطس، قامت 3 أندية في الدوري، هي بنجالورو إف سي، وأوديشا إف سي، وتشينايين إف سي، بتعليق رواتب اللاعبين أو أوقفت أنشطتها الكروية حتى يتم التوصل إلى حل.

وذكر بيان صادر من «فيفبرو آسيا - أوقيانوسيا» أمس: «غياب الوضوح بالنسبة للاعبين بشأن موسم 2025 - 2026 من الدوري الهندي الممتاز، الناجم عن النزاع حول تنظيم وإدارة البطولة والذي أدى إلى تعليقها إلى أجل غير مسمى، يؤثر بشكل كبير في مصادر رزقهم ومسيرتهم المهنية ورفاهيتهم».

وأضاف البيان: «تعرض اللاعبون لتعليق فردي وغير قانوني لعقود عملهم حتى إشعار آخر. هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً مباشراً لحقوقهم العمالية وتسبب لهم ضغوطاً شديدة».

وذكرت تقارير إعلامية أن حكم المحكمة العليا من المتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل.