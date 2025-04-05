«النمر» يعيد الثقة للمدرب المواطن ويكتب التاريخ مع خورفكان



أعاد عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان، الثقة للمدرب المواطن بنجاحاته اللافتة مع فريقه في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن كتب معه التاريخ وقاده إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ مشاركاته السابقة بالمنافسة.

وجاء نجاح «النمر» من خلال الفوز الذي حققه على مضيفه دبا الحصن 1-0 في لقاء الفريقين مساء أول من أمس في افتتاح مباريات الجولة 20، والذي يعد الخامس على التوالي في أطول سلسلة انتصارات لـ«النسور» خلال 6 نسخ تواجد فيها بالبطولة، كما أنه الفريق الوحيد الذي حقق هذا النجاح في النصف الثاني من النسخة الحالية للدوري.

إضافة إلى ذلك رفع خورفكان رصيده إلى 30 نقطة وهي المرة الأولى التي يحصد فيها هذا العدد من النقاط، متجاوزاً أعلى رصيد حققه في موسم 2021-2022 بفارق نقطتين وقبل 6 جولات من نهاية المنافسة ما يؤكد قدرته على الوصول إلى رصيد بكثير من السابق.

ورفعت نجاحات عبدالمجيد النمر طموحات «النسور» إلى البقاء في المنافسة إلى بلوغ المربع الذهبي بعد أن وصل إلى المركز السادس برصيد 30 نقطة متساوياً مع الجزيرة والوصل اللذين يتقدمان عليه بفارق الأهداف في جدول الترتيب ولديهما مباراة تجمعهما سوياً غداً الإثنين في ختام مواجهات الجولة.

وكان خورفكان قد منح ثقة القيادة الفنية لمدربه الحالي عقب إقالة الروماني دانيل ايسايلا الذي قاد الفريق في 7 مباريات وحصل معه على 7 نقاط، وفي بقية جولات الدور الأول حصل النسور على 4 نقاط ليرفع رصيده إلى 11 نقطة مع أندية الذيلية ويكون من الفرق المهددة بالهبوط.

واستفاد النمر من الميركاتو الشتوي بإضافة بعض العناصر وقام بإعادة ترتيب صفوف فريقه، ووضع معه بصمته التي قادته لسلسلة الانتصارات الباهرة التي حولته من فريق مهدد بالهبوط إلى منافس على مراكز المقدمة بخمسة انتصارات متتالية حققها على حساب، العروبة، كلباء، الوصل، الجزيرة، دبا الحصن، وسبق ذلك تعادله أمام العين في الجولة 14.

وأهدى عبدالمجيد النمر، النتائج الإيجابية إلى جماهير وإدارة النادي، ذاكراً أن ما تحقق جاء نتاج عمل مشترك يشكر عليه الجميع وقال: اللاعبون بذلوا جهداً كبيراً في التدريبات وخاضوا كل المباريات السابقة بعزيمة وإصرار بهدف الانتصار دائماً، بحمد الله وفقنا في المباريات ووصلنا إلى عدد جيد من النقاط ويجب أن نواصل بذات المستوى في بقية مشوار البطولة التي تنتظرنا فيها تحديات صعبة أمام منافسين أقوياء.

جاهزية وتركيز

وعلق مدرب خورفكان على الفوز الأخير في مواجهة دبا الحصن، وقال: لم نقدم مستوى جيداً مثل المباريات السابقة لكننا لم نكن سيئين، دبا الحصن دخل المباراة في كامل جاهزيته وتركيزه لذلك المباراة كانت صعبة لكننا حققنا فيها المهم بالحصول على نقاط الفوز.