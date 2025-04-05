تشييع مهيب لجنازة الفقيد عبد الله بارون بالفجيرة

شيّع الوسط الرياضي وجموع المواطنين في الفجيرة والمنطقة الشرقية، ظهر اليوم، جثمان الفقيد الدكتور عبد الله بارون، طبيب منتخب الناشئين لكرة القدم، إلى مثواه الأخير، بعد أن وافاه الأجل المحتوم يوم الأربعاء الماضي، إثر علة مفاجئة لم تمهله طويلاً أثناء مرافقته لبعثة منتخب الإمارات للناشئين المشاركة هذه الأيام في كأس آسيا للناشئين المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وعبّر جموع الرياضيين عن بالغ حزنهم على رحيل عبد الله بارون المفاجئ، ونعى اتحاد الإمارات لكرة القدم الدكتور عبد الله بارون على منصة "إكس"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون."

عمل الراحل طبيباً للمنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، وشغل العديد من المناصب في اللجان الطبية الرياضية محلياً وإقليمياً.

يُعد الدكتور عبد الله بارون من أبرز الكفاءات الطبية في مجال الطب الرياضي على مستوى دولة الإمارات، وارتبط اسمه منذ سنوات عديدة بخدمة المنتخبات الوطنية، وبخاصة فئة الناشئين التي أولى لها اهتمامًا خاصًا، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء جيل كروي جديد.

عرفه الجميع بتفانيه في العمل، وحضوره المستمر إلى جانب اللاعبين في التدريبات والمباريات، وكان يتمتع بعلاقات إنسانية قوية داخل وخارج الملعب، حيث جمع بين المهنية العالية وروح الأبوة في التعامل مع الناشئين، مما جعله يحظى باحترام كبير من كافة مكونات كرة القدم الإماراتية.

وكان الراحل عبد الله بارون قد فاز بالجائزة الفضية للتميز الطبي في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي، وحصل على الجائزة تقديرًا لمسيرته وخبراته العملية في مجال الطب الرياضي وإسهاماته الكثيرة فيه.