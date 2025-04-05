توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم

يصل مشوار المخضرم توماس مولر مع عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى نهايته في ختام الموسم الحالي بعدما دافع عن ألوانه طيلة 25 عاما، وفق ما أعلن السبت.

وقال ابن الـ35 عاما على انستغرام "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقا باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معا من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل"، مستطردا "لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد... أنا أحترم هذا القرار".