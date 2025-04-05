إنفانتينو يأمل في عودة روسيا إلى عالم كرة القدم قريباً

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ، إنه يأمل في عودة روسيا إلى عالم كرة القدم من جديد قريبا، إذ أن هذا سيشكل مؤشرا لنهاية الحرب في أوكرانيا.

وجرى إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من جانب الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال إنفانتينو خلال الاجتماع 49 للجمعية العمومية لليويفا في بلغراد: "مع إجراء محادثات من أجل السلام في أوكرانيا، أتمنى أن نتمكن قريبا من الانتقال إلى الصفحة التالية، وأن نعيد روسيا أيضا إلى مشهد كرة القدم لأن هذا سيعني أن كل شيء جرى حله"وتابع رئيس الفيفا: "هذا ما يجب أن نشجع عليه، هذا ما يجب أن نصلي من أجله لأن هذا هو هدف كرة القدم. كرة القدم ليست للانقسام وإنما لتوحيد الفتيات والفتيان والشعوب من كل مكان".

من جانبه أيد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تصريحات إنفانتينو.

وقال تشيفرين في المؤتمر الصحفي في ختام الجمعية العمومية: "عندما تتوقف الحرب، سيتم إعادة قبول روسيا".