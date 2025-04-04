منتخب الإمارات يخسر أمام اليابان في كأس آسيا للناشئين

خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره المنتخب الياباني 1-4، في مباراتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في السعودية، والتي شهدت تعادل أستراليا وفيتنام 1-1.

وسجل أهداف اليابان ميناتو يوشيدا هدفين في الدقيقتين 3 و15، ويويتو كامو وهيروتو أسادا في الدقيقتين 34 و83، وأحرز هدف منتخبنا فيصل محمد في الدقيقة 71، لتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وجاءت كل من أستراليا وفيتنام في المركز الثاني بنقطة واحدة، وحل منتخبنا في المركز الأخير دون نقاط.

وكشف المنتخب الياباني عن رغبة هجومية مبكرة، ونجح في افتتاح التسجيل بهدف في الدقيقة 3، بعد متابعة جيدة من ميناتو يوشيدا لرأسية هيروتو أسادا المرتدة من القائم الأيمن لمرمانا، وأضاف يوشيدا الهدف الشخصي الثاني بكرة رأسية وسط حراسة من مدافعي "الأبيض" في الدقيقة 15.

ورد القائم الأيسر للمرمى الياباني تسديدة محمد بطي في الدقيقة 16، لتضيع فرصة تقليص الفارق من منتخبنا، الذي أجرى تغييراً اضطرارياً بخروج الحارس أحمد إكرامي للإصابة، ونزول الحارس فهد خليل في الدقيقة 17. وعزز المنتخب الياباني تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 34، بتسديدة من يويتو كامو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلى، لينتهي الشوط الأول بثلاثية يابانية نظيفة.

وتواصل الضغط الياباني في الشوط الثاني بفضل التفوق البدني، وقابله منتخبنا بمحاولة اللعب على الهجمات المرتدة، ونجح من إحداها في تقليص الفارق بهدف البديل فيصل محمد، ومن لمسته الأولى في الدقيقة 71، بعد تمريرة رأسية وصلته من زميله جايدن أديتيبا، ومرور مهاري من المدافع الياباني، وتسديدة أرضية لحظة خروج الحارس من مرماه. ورد المنتخب الياباني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83، بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء بقدم هيروتو أسادا، ليخسر "أبيض الناشئين" خطوته الأولى في البطولة الآسيوية.