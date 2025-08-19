تدخلات تقنية الفيديو تلغي 6 أهداف وتحتسب 3 ركلات جزاء

تدخلت تقنية الفيديو «فار» بقوة في 9 قرارات تحكيمية في مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألغت هدفاً سجله غويلهرم بالا لشباب الأهلي أمام الظفرة في الدقيقة 4، وأدارها الحكم سلطان محمد صالح، ومعه حكم الفيديو اسمير ساجركوفيتش، وشهدت المباراة نفسها هدفاً ثانياً ملغياً لـ «الفرسان»، ولكن هذه المرة بقرار من الحكم المساعد، وتدخلت تقنية الفيديو بقيادة الحكم اوفيديو يوهاتيجغان، في إلغاء 3 أهداف سجلها العين أمام ضيفه البطائح، في مباراة أدارها الحكم عمر آل علي، وتم بعد إلغاء الهدف الثالث، احتساب ركلة جزاء لمصلحة البطائح، لوجود لمسة يد قبلها من ظهير «الزعيم» إيريك، وفي إلغاء هدف للنصر في مرمى كلباء، وأدار المباراة أحمد عيسى درويش، ومعه في الـ «فار» أحمد النقبي.

وفي مباراة خورفكان والجزيرة، وأدارها محمد الهرمودي، تدخلت تقنية الفيديو، بقيادة الحكم اسمير، لاحتساب ركلة جزاء ثانية للجزيرة، وطرد لاعب خورفكان عبد الله الرفاعي، وفي مباراة عجمان والوحدة، وأدارها أحمد سالم خلفان، تدخل حكم «فار» اوفيديو، واحتسب ركلة جزاء للوحدة، وأخيراً تدخل حكم الـ «فار» عادل النقبي، في مباراة الوصل وبني ياس، وأدارها الحكم سهيل عبد الله، ليتم إلغاء هدف سجله الوصل في الوقت القاتل.