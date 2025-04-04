ليفربول يقترب من لقب الدوري الإنجليزي على وقع قمة السيتي واليونايتد

يقترب ليفربول المتصدر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2020 والعشرين في تاريخه، حين يحل ضيفاً على فولهام يوم الأحد، في ظل قمة الجارين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في دربي المدينة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وفي الوقت الذي يسعى فيه سيتي، حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، لتعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يحاول ساوثمبتون، الذي يحتل قاع الترتيب، تجنب الهبوط رغم صعوبة مهمته أمام توتنهام يوم الأحد أيضاً.

مدافع ليفربول وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك تحدى فريقه بالتفوق على الفرق التي تفصلهم عن معادلة الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة العشرين. جاءت هذه التصريحات بعد فوز صعب لليفربول على إيفرتون 1-0 في دربي ميرسيسايد، ليحافظ على فارق الـ 12 نقطة عن أرسنال قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وأكد فان دايك أن ليفربول يجب أن يتفوق على منافسيه من أجل الحفاظ على فرصه في التتويج، وقال: "إذا كان علينا القتال، فعلينا القتال"، في إشارة إلى التحديات المقبلة.

وفي مانشستر، يترقب جاك غريليش الفرصة للظهور بمستوى مميز في مواجهة يونايتد، بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري منذ 2023 في فوز سيتي على ليستر سيتي 2-0. يعاني غريليش هذا الموسم بسبب انخفاض لياقته البدنية، لكنه أكد أنه جاهز لتقديم أفضل أداء حالما يحصل على فرصة اللعب أساسياً.

من جهة أخرى، يواجه ساوثمبتون، الذي يعاني في أسفل الترتيب، خطر الهبوط بعد تعادله 1-1 مع كريستال بالاس في وقت سابق هذا الأسبوع. الفريق، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بحاجة ماسة إلى الفوز على توتنهام لتجنب الهبوط المبكر.

أما توتنهام، الذي يعاني هو الآخر من سلسلة من الهزائم، يسعى للبقاء بعيداً عن دائرة الخطر. بعد خسارته أمام تشيلسي، أصبح فريق المدرب أنطونيو كونتي مهدداً بأسوأ موسم له منذ 1993-1994.