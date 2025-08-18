العين يستنكر بيان اتحاد كرة القدم



أعلن نادي العين استنكاره للبيان الصادر من اتحاد كرة القدم الذي رد فيه على بيان النادي المتعلق باحتجاجه على القرارات التحكيمية لمباراته أمام البطائح في افتتاحية دوري أدنوك للمحترفين، وأكد النادي في بيان نشره الموقع الرسمي إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنتسبيه.

وكان العين احتج في بيان رسمي على بعض القرارات التحكيمية التي رافقت مباراته أمام البطائح في افتتاحية مواجهات دوري أدنوك للمحترفين والتي كسبها الفريق البنفسجي بهدفين لهدف، ورد اتحاد الكرة ببيان رفض خلاله التشكيك بنزاهة وكفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي، داعياً القائمين على نادي العين الالتزام بالقيم الرياضية ومبادئ الاحترام وأكد بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نادي العين.

وفي السياق تفيد متابعات (البيان) أن نادي العين طالب عبر رسالة رسمية بعث بها لاتحاد كرة القدم الإماراتي، باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته الرسمية بدوري أدنوك للمحترفين حتى نهاية الموسم.