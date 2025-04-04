أولمو وباو فيكتور مع برشلونة حتى نهاية الموسم

أصدر المجلس الأعلى للرياضة، قراراً لصالح نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يسمح للاعبيه داني أولمو وباو فيكتور، بمواصلة اللعب معه حتى نهاية الموسم، بعدما ألغت رابطة الدوري ترخيصيهما في نهاية عام 2024.

وقالت هيئة الرياضة، المسؤولة عن تسوية النزاع بين برشلونة ورابطة الدوري والاتحاد المحلي للعبة، إن اللجنة المشتركة التي قررت إلغاء تراخيص اللاعبين بسبب عدم كفاية الضمانات المالية، لم تتمتع بالكفاءة.

وأضافت أن إلغاء الترخيصين يعتبر «باطلاً ولاغياً» من قبل مجلس الرياضة، فسمحت لأولمو، الذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو، والشاب باو فيكتور، باللعب بشكل طبيعي مع برشلونة.

واستبعد اللاعبان الإسبانيان اللذان تم تسجيلهما موقتاً في بداية الموسم، عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، من قائمة الفريق الكاتالوني.