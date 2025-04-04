مباراتان في انطلاق الجولة 20 لدوري المحترفين اليوم

تنطلق اليوم الجولة العشرون من دوري أدنوك للمحترفين بمباراتين، حيث يستضيف الوحدة النصر، ويواجه دبا الحصن خورفكان. ويستضيف الوحدة في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان فريق النصر في مواجهة يتوقع أن يسعى الوحدة خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية مؤخراً وتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري هذا الموسم، وذلك من أجل التمسك بالمركز الثالث الذي يحتله برصيد 34 نقطة. ويعيش الوحدة حالة فنية ومعنوية جيدة بعد فوزه في آخر 4 مواجهات.

كما يتطلع «أصحاب السعادة» إلى مواصلة تفوقهم على النصر في المواجهات التي جمعتهما في الدوري في آخر 5 مواسم، حيث نجح الوحدة في الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام «العميد»، إذ إن آخر فوز للنصر كان في أبريل 2019.

وقال السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، إن الفريق يخوض مباراة صعبة ومهمة ضد منافس لم يحالفه الحظ في المباريات السابقة على مستوى النتائج، لكن النصر يملك الإمكانات والطريقة التي تجعله يخلق صعوبات كبيرة للمنافسين.

وأضاف أنه يأمل أن يظهر جميع اللاعبين بجاهزية فنية وبدنية جيدة، خصوصاً وأن الوحدة يمتلك عناصر لديها الإمكانات الفردية الهائلة، والفريق مطالب بالجماعية واللعب بروح الفريق الواحد، مشدداً على أنه يدخل المباراة بطموح الانتصار لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

من جهته، يواجه النصر موقفاً صعباً بعد تراجعه إلى المركز الثامن وتجرعه مرارة الخسارة في 4 مباريات متتالية في مسابقة الدوري لأول مرة تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر.

وأكد شرودر أنه لا يوجد أفضل من مواجهة منافس بحجم الوحدة لاستعادة المستوى الحقيقي للفريق، مشيراً إلى أن النصر قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية، آخرها مباراة البطائح التي سيطر فيها فريقه لكنه افتقد للتسجيل.

وأوضح شرودر أنه يدرك جيداً مدى صعوبة المباراة، لكنه يثق بقدرات لاعبيه على تحقيق النتيجة المطلوبة.

مواجهة ملتهبة

ويستقبل دبا الحصن ضيفه خورفكان عند الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء اليوم على ملعب صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة ملتهبة تحت قيادة مدربين مواطنين.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية ودوافع مختلفة، بعد نجاح صاحب الأرض في العودة إلى سكة الانتصارات بفوزه التاريخي في الجولة السابقة على ضيفه العين 3 - 2، الذي أنعش حظوظه في إمكانية البقاء بالمنافسة بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر «قبل الأخير» بفارق 6 نقاط عن البطائح، الذي يحتل المركز الثاني عشر، ليتضاعف دافعه في تكرار حصد النقاط اليوم والهروب في الجولات المقبلة من شبح الهبوط الذي يطارده، مع تقديم مستوى متميز يرضي تطلعات جماهيره، بعد أن أكمل تحضيراته عبر تدريبات جادة خلال الأيام السابقة.

في حين يخوض خورفكان اللقاء مستنداً على 4 انتصارات متتالية في الجولات السابقة، تعتبر الأفضل خلال مسيرته بدوري المحترفين، ويعمل على مواصلة نتائجه الإيجابية وعدم الوقوع في فخ مضيفه، مع تحقيق الفوز الخامس وتقدمه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 27 نقطة ليكون قريباً من فرق المقدمة، وأدى الفريق عدداً من التدريبات عقب فوزه في الجولة السابقة على الجزيرة، دعم خلالها الجهاز الفني الإيجابيات ووقف على السلبيات لمواجهة مضيفه في كامل الجاهزية الفنية والبدنية.

من جانبه، أكد حسن العبدولي، مدرب دبا الحصن، جاهزية فريقه للقاء ورغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، ذاكراً أن المواجهة لن تكون سهلة، وأن خورفكان من الفرق المتطورة في الدوري التي قدمت مستويات جيدة، خاصة في النصف الثاني من المنافسة. وأضاف: أثق في حرص كل لاعب على بذل أقصى ما عنده لأجل الدفاع عن شعار النادي بقوة وإسعاد جماهيره، نأمل التوفيق وأن ننجح في الفوز بالنقاط الثلاث. وقال عبدالمجيد النمر، المدير الفني لخورفكان، إن فريقه سيخوض مباراة مصيرية تساوي 6 نقاط.

وأوضح النمر أن «المواجهة تحمل أهمية خاصة، النقاط الثلاث ستكون حاسمة في مسيرتنا نحو إنهاء الموسم في مركز لائق». وأضاف: «نحترم كثيراً ما حققه دبا الحصن تحت قيادة المدرب حسن العبدولي. إنهم يخوضون معركة البقاء في المحترفين، وهذا يزيد صعوبة المباراة». وتابع: «لكننا نستعد بكل جدية لهذه المواجهة.

الفريق في حالة جيدة، ونطمح لتحقيق الفوز بدعم جماهيرنا الغالية». من جانبه، قال عبدالله النقبي، لاعب خورفكان: «نتوقع مباراة صعبة للغاية. دبا الحصن فريق تحسن كثيراً، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا». وأكمل: «سنبذل كل ما في وسعنا لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، وإسعاد جماهيرنا التي نعول عليها كثيراً».