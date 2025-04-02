هالاند يتعهد بالعودة للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد إصابته القوية

تعهد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بالعودة، وذلك رغم أنه كان يحمل عكازين ويرتدي حذاء واقيا.

ويتوقع أن يغيب مهاجم مانشستر سيتي لما يقرب من 7 أسابيع بعد إصابته في الكاحل يوم الأحد الماضي في المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث 2 / 1 في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر هالاند صورة له على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مع رسالة تشبه رسائل الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينيجر.

وأظهرت الصورة هالاند وهو يحمل العكازات عاليا ويرتدي حذاء واقيا على قدمه اليسرى. وتضمن المنشور أيضًا رمزا تعبيريا لعضلة مفتولة.

وسجل اللاعب النرويجي هدفه الـ30 هذا الموسم يوم الأحد قبل أن يسقط لويس كوك، الظهير الأيمن لبورنموث، بشكل عجيب على كاحل هالاند في أحد التدخلات بالشوط الثاني.

وكان جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال إن هالاند سيغيب "لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع".

وخرج مانشستر سيتي، الذي يستضيف كريستال بالاس يوم الأربعاء، في الدوري الممتاز، من سباق المنافسة على لقب الدوري، ولكنه يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.