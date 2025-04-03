دبا.. حصن دفاعي صلد في الدور الثاني

شهد أداء دبا الحصن، تطوراً كبيراً في الشق الدفاعي، خلال النصف الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، باستقباله 10 أهداف في 6 مباريات سابقة، مقارنة بالدور الأول، الذي اهتزت فيه شباكه بعدد 33 هدفاً، منها 18 هدفاً في أول 5 جولات خلال فترة البرازيلي كايو زاناردي المدرب السابق، والذي تمت إقالته بعد 5 هزائم متتالية.

تغيير

ونجح حسن العبدولي في تغيير شكل الفريق للأفضل، بعد خلافة المدرب البرازيلي، وقاده لتقديم مستويات جيدة، ونجح حتى الآن في الحصول على 13 نقطة من 14 مباراة أشرف عليها، في المركز الثالث عشر «قبل الأخير» بجدول الترتيب، بعد أن تأثر مركزه بالهزائم المتتالية التي تلقاها مع انطلاق المنافسة.

وتميز دبا الحصن في المباريات الست السابقة بالنصف الثاني من بطولة الدوري، بالأداء الدفاعي الجيد، حيث استقبلت شباكه 10 أهداف في 6 مباريات، حقق خلالها فوزاً وتعادلاً وخسر 4 مباريات، وعلى الرغم من نزيفه للنقاط، لكن الفريق قدم مستوى مرضياً، أظهر بصمة المدرب حسن العبدولي، الذي أنعش حظوظ الفريق في البقاء بالمنافسة بقيادته لفوز ثمين على العين في الجولة السابقة «19»، ليؤكد إمكانية المواصلة بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة، وأن الفرصة ما زالت متاحة للنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده.

ويخوض «الحصناوي»، الذي يعتبر الموسم الحالي، الأول له في دوري المحترفين، مباراة مهمة غداً على ملعبه في مواجهة ضيفه خورفكان، والتي يسعى عبرها لتحقيق فوز جديد، وتأكيد قوته الدفاعية، بالمحافظة على نظافة شباكه، والعمل على انتزاع النقاط الثلاث من منافسه، الذي قدم مستوى متميزاً في الفترة السابقة، ونجح في حصد 27 نقطة، وضعته بالمركز السابع ضمن أندية الوسط.