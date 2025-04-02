خسارة قوية لبرشلونة خارج الملعب.. «الليغا» تلغي تسجيل أولمو وفيكتور

أصدرت رابطة الدوري الإسباني اليوم الأربعاء، بياناً ألغت فيه صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة بتسجيل اللاعبين باو فيكتور وداني أولمو بقائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأكدت الرابطة عدم دقة البيانات الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وقالت الرابطة في البيان: "كما تم الإعلان عنه، استلمنا الوثائق المتعلقة بهذه العملية المالية "بيع مقاعد كبار الزوار" في 3 يناير 2025.. وقد قُدم شهادة صادرة عن المدقق الجديد لبرشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، تؤكد أن هذه العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر للنادي لهذا الموسم، وفقاً لما أكده النادي نفسه للرابطة".

وأضافت: "كانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية للموافقة على هذا التسجيل المحاسبي، حيث لم يكن ذلك ممكناً بدون هذه الشهادات، وبناء على ذلك، زادت رابطة الليغا الحد الأقصى لتكلفة الفريق الرياضي للنادي بقيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، ما منح برشلونة القدرة على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور".

وتابعت: "في 14 فبراير، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الرابطة بشأن هذه العملية، ووفقاً للمادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت أنه من الضروري والعاجل طلب تقرير مراقبة خاص من المجلس الأعلى للرياضة يُعده المدققون الذين يحددهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت مع هذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها الرابطة".

وأشارت: "نظراً لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الرابطة في 17 مارس 2025 طلبها لإعداد تقرير المراقبة المذكور، وفي 26 مارس، تلقت الرابطة رداً من المجلس الأعلى للرياضة يفيد بأن إعداد هذا التقرير هو إجراء اختياري بالنسبة له، دون تقديم مزيد من التوضيحات، ما يعني ضمنياً رفض إعداد تقرير المراقبة الخاص".

وأوضحت: "قدم نادي برشلونة لاحقاً، ضمن الإطار الزمني الذي تحدده لوائح الرابطة، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة "Crowe Auditores España, S.L.P"، وهي شركة تدقيق مختلفة عن تلك التي أصدرت الشهادة المذكورة في النقطة 1 من هذا البيان بشأن العملية المالية".

وأكملت: "هذا يعني أن برشلونة استعان بثلاثة مدققين ماليين مختلفين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة: وهي شركة "Grant Thornton, S.L.P" حتى 31 ديسمبر 2024، ثم مدقق آخر تم تعيينه في 31 ديسمبر واستمر حتى 3 يناير، وأخيراً شركة "Crowe Auditores España, S.L.P".

وأضافت: "في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم تسجيل أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر متعلق بهذه العملية المالية، على عكس ما تم التصديق عليه سابقاً من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة 1، وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، فإن نادي برشلونة، بعد هذه العملية المالية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، أو في 3 يناير 2025، أو حتى اليوم، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علناً باسم "اللعب المالي النظيف" لتسجيل أولمو وفيكتور".

وتابعت: "أبلغت رابطة الليغا النادي بتخفيض حد تكلفة فريقه الرياضي بقيمة هذه العملية المالية، وفقاً للبيانات المالية المرحلية المقدمة، كذلك، أبلغت الرابطة المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس 2025 بالنتائج المتعلقة باللعب المالي النظيف المستمدة من هذه البيانات المالية، وخاصة التخفيض الذي تم إبلاغ النادي به نتيجة لهذه المعطيات، إضافة إلى جميع الظروف السابقة، مرفقة بهذه الإحاطة البيانات المالية المرحلية للنادي".

واختتمت: "أعلنت رابطة الليغا في ظل هذه التطورات، أنها ستقدم شكوى ضد المدقق المالي الذي عينه برشلونة في 31 ديسمبر 2024، والذي صادق على تسجيل هذه العملية المالية في حساب الأرباح والخسائر للنادي، أمام (معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات)".

رد لابورتا

رد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بغضب على بيان رابطة «الليغا»، الذي اتهم فيه النادي الكتالوني بعدم إدراج مبلغ 100 مليون يورو في سجلاته المالية.

واعتبر لابورتا أن هذه محاولة أخرى لإلحاق الضرر ببرشلونة، وأن رد النادي سيكون قوياً، وقال: «أحيانًا أشعر أن هذا ليس مجرد مصادفة، واليوم لدينا حاسمة ضد أتلتيكو مدريد، إنهم (الليغا) لم يستطيعوا التغلب علينا في الملعب، لذلك يحاولون القيام بذلك عبر المكاتب، وبصفتي رئيس برشلونة لن أسمح بذلك».

وأضاف، «سيقوم النادي برد بشكل كامل ومفصل بمجرد أن يقوم القسم القانوني بتحليل بيان «الليغا»، وسنرد بأقوى طريقة ممكنة للدفاع عن مصالح برشلونة».