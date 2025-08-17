أحمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له بقيادة محمد أحمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن سموه عن القرار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاء فيه: اليوم نعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له برئاسة الأخ محمد أحمد بن فهد أحد رجالات الوصل الأوفياء الذين لا يدخرون جهداً في خدمته، وكلنا ثقة بأنه سيبذل كل ما في وسعه في سبيل الكيان الوصلاوي.

وأضاف سموه: الوصل نادٍ كبير وتاريخه عريق، ويحمل هو وجماهيره طموحات لا حدود لها، ومجلس الإدارة أمامه مهمة كبيرة لتحقيق تطلعات النادي ومحبيه، واعتلاء منصات التتويج في شتى الميادين، ونتمنى لأعضائه التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

وأضاف سموه: نشكر الأخ أحمد محمد بن شعفار وإخوانه الأعضاء على جهودهم المخلصة التي أسهمت في عودة نادي الوصل إلى منصات التتويج خلال الفترة الماضية ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

وقال سموه: كما نعلن عن تعيين الشاب الطموح أحمد عبد الرحمن الطنيجي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية: طارق سعيد الشحي، إبراهيم سلطان الحداد، محمد عزير الشعفار، فردان علي الفردان، محمد محمود البستكي، إبراهيم خليل البلوشي.