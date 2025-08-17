اتحاد الكرة يرد ببيان قوي على العين ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي





أصدر اتحاد الكرة الإماراتي مساء اليوم بياناً صحفياً رسمياً رد من خلاله على البيان الصادر من نادي العين، والذي احتج من خلاله على طاقم تحكيم مباراة العين وضيفه البطائح مساء أمس، وأنهاها العين بالفوز 2-1 على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد اتحاد كرة القدم خلال البيان، رفضه التام لأي تشكيك بنزاهة وكفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي، والذي يُحقق نجاحات كبيرة محلياً وقارياً ودولياً، مُعبّراً في الوقت ذاته عن اعتراضه الشديد على الانتقاد غير اللائق لقرارات التحكيم الذي نشرته المنصات الرسمية لنادي العين، داعياً القائمين على النادي الالتزام بالقيم الرياضية وبمبادئ الاحترام وعدم انتقاص عمل الآخرين.

كما أكد اتحاد كرة القدم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نادي العين، والقيام بإجراءات قانونية مماثلة ضد كل من يقلل من عمل الاتحاد أو من أداء منتسبيه بصورة غير لائقة، ونوه الاتحاد إلى أن تقييم حكام الكرة يأتي من اتحاد الكرة ومجلس إدارته وفقاً للصلاحيات الممنوحة حسب النظام الأساسي، وليس من شأن نادي العين التدخل في هذه الصلاحيات، مشيراً إلى وجود آليات واضحة بخصوص الاعتراض على قرارات التحكيم، ومطالباً نادي العين بالاهتمام بشؤونه الداخلية.

وأوضح الاتحاد في ختام البيان أنه ومنذ موسمين كثرت الأخطاء الإدارية التي يرتكبها النادي ومنتسبوه خلال المعاملات الإدارية مع الاتحاد، والتي تعامل معها اتحاد الكرة بكل مهنية، ومن خلال قنواته الرسمية، ويأمل الاتحاد أن يقوم النادي بتطوير أداء منتسبيه بشكل أكبر وعدم الدخول والانشغال بأمور لا تعنيه، وأشار الاتحاد إلى أن مسألة تطوير سلك التحكيم مسؤولية اتحاد الكرة من خلال لجان وفرق عمل تضم كفاءات عالية، وتعمل وفق أسس ومبادئ واضحة، وأوضح اتحاد الكرة أن بإمكان نادي العين والأندية الأخرى طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مبارياتهم وفقاً للآلية المعتمدة، وذلك في حال عدم رضاهم عن أداء الحكام المواطنين.