الوصل يعزف لحن ختام الجولة الأولى من "دورينا" بثنائية سيلفا وماليرو

حقق الوصل فوزاً ثميناً على حساب ضيفه بني ياس 2-0 مساء الأحد في ختام مواجهات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة المستوى شهدت مشاركة عدة وجوه جديدة في صفوف الفريقين. تفوق خلالها "الإمبراطور" لعباً ونتيجة، ونجح في هز شباك ضيفه عن طريق الوافدين أدريلسون سيلفا (ق 23)، وبيدرو ماليرو (ق 72)، ليضع الوصل 3 نقاط في رصيده وسط فرحة كبيرة من جماهيره بالبداية القوية التي أكد عبرها جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة.

وخلال اللقاء شن الوصل هجوماً مكثفاً على مرمى ضيفه منذ صافرة البداية، وأجبر بني ياس على التراجع إلى المنطقة الدفاعية. ولاحت أولى الفرص لـ"الإمبراطور" من تسديدة نيكولاس خيمينيز التي اصطدمت بالشباك الخارجية. وبعد عدد من الهجمات، ترجم المدافع أدريلسون سيلفا، الوافد الجديد، جهود زملائه إلى هدف بضربة رأسية قوية منح صاحب الأرض التقدم، ليواصل أفضليته في السيطرة والهجوم بحثاً عن الهدف الثاني، دون أن يحالفه التوفيق رغم الفرص التي نجح في صناعتها. فيما لم يتوقف بني ياس عن المحاولة في بناء هجمات خطرة يهدد بها مرمى مضيفه.

وتواصل تفوق الوصل مع بداية الشوط الثاني، ونجح في قيادة عدة هجمات، منها كرة عكسية انتهت برأسية فابيو ليما علت العارضة بقليل وأهدر بها فرصة إضافة الهدف الثاني. ومع تقدم دقائق اللعب، تحسن أداء بني ياس الذي حاول تعديل النتيجة بإعادة تنظيم صفوفه والبحث عن مرمى الوصل، لكنه واجه دفاعاً متماسكاً. وفي الوقت الذي كان يسعى فيه "السماوي" للتعديل، تمكن الوصل من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني الذي حمل توقيع بيدرو ماليرو بتسديدة هوائية في سقف المرمى، وهو الهدف الذي انتهت عليه تفاصيل المواجهة.