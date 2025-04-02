«مربع الإثارة» لعيون نهائي أغلى الكؤوس

الشارقة والجزيرة في ملحمة باستاد هزاع بن زايد

الإثارة والندية عنوان مواجهتي اليوم في المربع الذهبي لأغلى الكؤوس، فعلى استاد آل مكتوم بنادي النصر يواجه الوصل شباب الأهلي، بينما يستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين لقاء الجزيرة والشارقة.

ويلتقي الوصل وشباب الأهلي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ويجمع فيها بين الفريقين طموح الوصول للمباراة النهائية والاقتراب أكثر من لقب جديد يحفظ لـ «الإمبراطور» اللقب الذي توج به الموسم الماضي، ويرفع رصيده التاريخي إلى 4 ألقاب، ويعزز تاريخ «الفرسان» باللقب الـ11، سعياً للانفراد بقمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة.

ولم يحصل الفريقان على راحة خلال الأيام الماضية، وعقب ظهورهما في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تعادلاً سلبياً لشباب الأهلي مع الشارقة، ليعزز «الفرسان» صدارتهم لترتيب الدوري بوصولهم إلى 48 نقطة، وفوز الوصل على عجمان بهدفين دون مقابل، ليرتقي «الإمبراطور» للمركز الخامس برصيد 30 نقطة، وبات على بعد 4 نقاط من المركز الثالث الذي يمنح صاحبه مشاركة آسيوية في الموسم المقبل.

وتعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فرصة أمام شباب الأهلي للمنافسة على لقب بطولة محلية جديدة في موسم 2024 - 2025، بعد تتويجه بطلاً لكأس سوبر إعمار بالفوز على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2، وتأهل الفريق إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واقتراب «الفرسان» من حسم درع الدوري، بينما تعد الكأس الغالية فرصة أخيرة أمام الوصل للخروج بلقب من الموسم الجاري، بعد وداع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور نصف النهائي، وابتعاد الفريق عن المنافسة على درع الدوري، وخسارته لكأس سوبر إعمار.

ويبحث الشارقة والجزيرة عن بطاقة العبور إلى النهائي الحلم عندما يلتقيان عند الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في العين لحساب نصف نهائي المنافسة، في مواجهة ملتهبة يسعى خلالها كل فريق لتقديم «هدية العيد» إلى جماهيره بتحقيق الفوز والمضي قدماً في البطولة نحو معانقة «الكأس الغالية».

وتتضاعف رغبة الفوز لدى الشارقة بعد خسارته أخيراً في كأس الرابطة في مرحلة قبل النهائي ومغادرته المنافسة، مع وجوده في وصافة دوري أدنوك للمحترفين بفارق 7 نقاط عن المتصدر، الشيء الذي يضعف حظوظه في التتويج باللقب، ما يجعله يضع كل تركيزه على «الكأس الغالية»، وتخطي عقبة منافسه في لقاء اليوم للفوز بأحد ألقاب الموسم.

ونجح الشارقة في بلوغ نصف النهائي بعد تخطيه عقبة النصر في ثمن النهائي 2 - 0 وفوزه على بني ياس 1 - 0 في ربع النهائي، ليدخل لقاء اليوم محافظاً على نظافة شباكه، وأكمل الفريق تحضيراته تحت إشراف المدرب كوزمين الذي يمتلك دافعاً شخصياً بزيادة حصيلته مع الألقاب المحلية، وأدى الفريق عدداً من التدريبات الجادة وسط روح معنوية عالية وإصرار كبير من اللاعبين على إسعاد جماهير النادي، ووضع الجهاز الفني اللمسات الفنية في التدريب الختامي أمس تأهباً للقاء.

فيما يعمل الجزيرة على الوصول للنهائي الثاني في الموسم الحالي بعد بلوغه نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الوصل، وتعويض إخفاقه في بطولة الدوري التي أصبح خارج حسابات الفوز بلقبها مع تأخره في جدول الترتيب، ليضع الفوز بالثنائية «كأس رئيس الدولة، كأس الرابطة»، هدفاً له في الموسم الحالي والعودة القوية إلى منصات التتويج تحت قيادة مدربه الحسين عموتة الذي يخوض أول مواسمه في ملاعب الإمارات، ويأمل في بداية حافلة تقوده إلى حصد الألقاب، وتحافظ على استقراره مع «فخر أبوظبي» في الموسم المقبل.