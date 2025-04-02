12 ألف لاعب ولاعبة تنافسوا بالبطولة.. مشاركة قياسية في «دبي لأكاديميات كرة القدم»

سجلت «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، مشاركة قياسية في نسختها الحالية، التي اختتمت منافساتها نهاية الأسبوع الماضي، لتؤكد مكانتها كواحدة من أكبر بطولات كرة القدم المخصصة للفئات المراحل السنية على مستوى قارة آسيا.

وانطلقت منافسات البطولة في أكتوبر الماضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية، بهدف تعزيز جهود اكتشاف المواهب، وأقيمت في 9 مناطق مختلفة بدبي، وشملت 18 فئة عمرية، من تحت 6 أعوام وحتى تحت 23 عاماً، وشهدت 4500 مباراة في 19 أسبوعاً، واستقطبت أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة، مثلوا 600 فريق من 112 أكاديمية من أندية الدولة والأكاديميات الخاصة.

وأكد أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، نجاح النسخة الجديدة، تنظيمياً وفنياً، وتقديمها العديد من اللاعبين الموهوبين، وقال: «تواصل بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، تأكيد مكانتها كأحد أهم الفعاليات الكروية المخصصة لاستقطاب واكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، حيث تسعى إلى تعزيز قاعدة اللاعبين الموهوبين لدعم الأندية والمنتخبات في المستقبل، كما تشهد هذه البطولة نمواً متزايداً في كل نسخة، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام بنسبة 120 %، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير كرة القدم على مستوى الأكاديميات، ومنذ انطلاقها عام 2017، استقطبت البطولة فرقاً من أبرز الأكاديميات العالمية، مثل برشلونة، إنتر ميلان، أياكس أمستردام، يوفنتوس، ومانشستر سيتي، ما يتيح للاعبين المحليين فرصة الاحتكاك بمواهب من مدارس كروية عالمية».

وأوضح المهري أن مجلس دبي الرياضي، يتعاون مع شركات عالمية مختصة في تطوير المواهب، حيث يتم تصوير المباريات وتحليلها، ومتابعة كل اللاعبين المشاركين، وصقل موهبتهم، من خلال مختبر المواهب المزود بأحدث الأجهزة في العالم.

نتائج

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الوصل بلقب فئتي تحت 8 و9 سنوات، وفاز فريق إيه إف سي بلقب تحت 6 سنوات، فيما فاز فريق أكاديمية ماك بلقب تحت 7 سنوات، بينما توج نادي دبي آيريش ببطولتي تحت 11 وتحت 12 سنة، محققاً أداءً لافتاً في البطولة.

وفي فئات الناشئين، تمكن فريق برشلونة دبي من تحقيق لقب فئتي تحت 13 وتحت 16 سنة، بينما برز فريق ريدز بفوزه في فئتي تحت 14 وتحت 21 سنة، أما في الفئات الأكبر سناً، فقد أظهر فريق لا ليغا إتش بي سي تفوقه بفوزه بلقب تحت 15 سنة، بينما أحرز فريق سيتي إف سي لقب تحت 18 سنة، وتمكن إمباير إف سي من حصد لقب تحت 17 سنة.

أما في الفئة الأهم، تحت 23 سنة، فقد اختتم فريق ريدز البطولة متوجاً باللقب، بعد أداء مميز طوال المنافسات.

أما على صعيد منافسات الكأس، فقد توج فريق النصر بلقب البطولة في فئة تحت 21 سنة، كما تألق فريق نادي الوصل مجدداً، بتحقيقه لقب فئة تحت 8 سنوات، فيما أحرز فريق أكاديمية أياكس لقب تحت 9 سنوات، وحقق فريق سيتي إف سي لقب تحت 10 سنوات، بينما واصل نادي دبي آيريش تألقه بفوزه بلقب تحت 11 سنة.

ونجح ريدز في الظفر بلقب تحت 14 سنة، بينما عزز فريق لا ليغا إتش بي سي مكانته بحصد لقب تحت 15 سنة.

وقدم برشلونة دبي أداءً رائعاً، توج من خلاله بلقب تحت 16 سنة، في حين حسم سيتي تشامبيون لقب تحت 17 سنة، وأكمل سيتي إف سي نجاحاته، بإحراز لقب تحت 18 سنة، ليختتم بذلك سلسلة من المباريات الحماسية والمنافسات القوية، التي أبرزت أفضل المواهب الكروية في البطولة.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، تألق لاعبو الأندية المحلية في البطولة، حيث حصدوا عدداً من الجوائز المميزة في مختلف الفئات العمرية.

ففي فئة تحت 21 سنة، فاز حسن بشير، حارس مرمى نادي النصر، بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد أداء استثنائي.

أما في فئة تحت 9 سنوات، فقد توج حمد جاسم مهدي، لاعب نادي النصر، بلقب أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل عيسى خالد الوهابي، نجم نادي الوصل، على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية. وفي فئة تحت 7 سنوات، نجح فهد سعيد، لاعب نادي الوصل، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ليؤكد حضوره اللافت في البطولة.

وعلى مستوى الأجهزة الفنية، حصل المدرب عبد الله حسن من نادي الوصل على جائزة أفضل مدرب في البطولة، تقديراً لدوره في تطوير أداء فريقه، وقيادته نحو التميز.

وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على توفير طاقم تحكيمي متميز، حيث أدار المباريات 250 حكماً معتمداً، لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية.

ومع انتهاء نسخة 2025، أكدت اللجنة المنظمة أن التحضيرات جارية لتنظيم نسخة أكثر تطوراً العام المقبل، بمشاركة أوسع، وبرامج تطويرية إضافية، تهدف إلى تعزيز المواهب الصاعدة، وتحقيق مزيد من النجاحات في كرة القدم الإماراتية.