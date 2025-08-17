خورفكان يحقق فوزاً مثيراً على ضيفه الجزيرة 3-2

حقق خورفكان فوزاً مثيراً وغالياً على ضيفه الجزيرة 3-2 مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، وبالنتيجة صعد خورفكان إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. سجل لخورفكان لورنسي في الدقيقة 45، وأيلتون فيليبي في الدقيقة 59، وطارق تيسودالي في الدقيقة 81، بينما سجل للجزيرة نبيل فقير من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و77. وشهدت المباراة حالة طرد للاعب خورفكان عبدالله الرفاعي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.

الشوط الأول

مبكراً في الشوط الأول هدد خورفكان مرمى الجزيرة عندما اصطدمت تسديدة الكاميروني بيير كوندي من مخالفة حرة بالقائم الأيمن في الدقيقة الخامسة. ورد الجزيرة بهجمة خطيرة داخل منطقة العمليات في ظل ازدحام اللاعبين، لكن حارس خورفكان تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف. وتبادل الفريقان الهجمات والفرص الضائعة، وظهرت خطورة الجزيرة على الجهة اليمنى حيث يتواجد كوليبالي صاحب الانطلاقات السريعة والعرضيات الخطيرة، وبالمقابل كان كوندي فعالاً في وسط ملعب خورفكان بفضل إمكاناته الفنية والبدنية العالية، ونجح في صناعة فرص مثالية لزملائه لم تجد من يترجمها كما ينبغي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط الأهداف

دخل الفريقان الشوط الثاني وكلاهما يبحث عن التسجيل والتقدم، فتطايرت الفرص هنا وهناك تباعاً مع أفضلية نسبية لفريق خورفكان الذي قاد أكثر من هجمة خطرة حتى نجح في ترجمة جهوده بالهدف الأول عن طريق لورنسي الذي استقبل تمريرة زميله طارق تيسودالي وسدد في المرمى. وبعدها عمل الجزيرة على إدراك التعادل، لكن أيلتون فيليبي عزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني.

وفي سيناريو مثير، نجح الجزيرة في الحصول على ركلة جزاء سجل منها نبيل فقير الهدف الأول، قبل أن تعود صافرة الحكم بمساعدة تقنية الفيديو لتحتسب ركلة جزاء ثانية لـ«فخر أبوظبي» مع بطاقة حمراء لعبدالله الرفاعي نتيجة تدخله القوي مع عبدالله رمضان داخل المنطقة، وتصدى للركلة نبيل فقير محرزا هدف التعادل. غير أن فرحة الجزراوية لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما أضاف طارق تيسودالي الهدف الثالث لخورفكان.

وخلال عشر دقائق احتسبها الحكم وقتاً بدل ضائع، تعددت محاولات الجزيرة للعودة إلى المباراة وضغط بقوة على مرمى خورفكان الذي تراجع إلى منطقته للحفاظ على تقدمه، حتى أعلن الحكم عن انتهاء المواجهة المثيرة بفوز خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.